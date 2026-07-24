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В самарском кинотеатре под открытым небом «Филин» состоялась премьера документального фильма «Где живут счастливые?»  

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23 июля в кинотеатре под открытым небом «Филин» на Софийской набережной состоялась премьера документального фильма «Где живут счастливые? Иверский женский монастырь в Самаре», снятого телеканалом «Самара-ГИС».

23 июля в кинотеатре под открытым небом «Филин» на Софийской набережной состоялась премьера документального фильма «Где живут счастливые? Иверский женский монастырь в Самаре», снятого телеканалом «Самара-ГИС». Фильм приурочен к 175-летию Самарской губернии и епархии.  
 
«Монастырь не только совершает богослужение, но и занимается активной социальной работой. Он учредил женскую гимназию. Как вы знаете, раньше было разделенное образование, когда девочки и мальчики учились по отдельности. В Женском монастыре мы постараемся это восстановить. Благодарю телеканал «Самара-ГИС» и всю съёмочную команду за этот глубокий, светлый и очень нужный нашему времени фильм. Это замечательная творческая работа, прекрасный подарок всем жителям к 175-летию Самарской губернии и епархии. Уверен, эта картина найдёт отклик в сердце каждого зрителя», — отметил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.  
 
Через историю возрождения обители в фильме рассказывают о чудесах, молитвах и связи с царем-мучеником Николаем II. Зрители увидели, как вера помогает преодолевать трудности, и как в стенах монастыря возрождается классическое образование для девочек.  
 
«Для всей нашей команды очень ценно, что премьера нашей картины состоялась именно здесь — в главном месте притяжения гостей и жителей города на Самарской набережной, объединившей сотни людей в этот тёплый июльский вечер. Мы благодарим всех, кто пришёл разделить с нами этот момент. Фильм не просто про наш Иверский монастырь. Этот фильм о том, что жизнь сложна без веры. Именно вера часто выступает спасательным кругом при совладании с трудностями. Когда человек уверен в наличии некого высшего смысла в жизни, он находит в себе силы преодолевать даже самые неблагоприятные обстоятельства. И об этом очень важно рассказывать нашим детям. Об этом неоднократно говорили и патриарх Кирилл, и наш президент Владимир Путин. Посмотрите фильм, и, возможно, он откроет в вашей жизни какие-то новые спасительные смыслы» — добавила генеральный директор телеканала «Самара-ГИС» Елена Кольцун.  
 
Фильм снят по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия. Автор и режиссер картины – Надежда Космирова, продюсер телеканала «Самара-ГИС». Посмотреть фильм «Где живут счастливые. Иверский женский монастырь в Самаре» можно будет в эфире телеканала «Самара-ГИС» в эту субботу, 25 июля, в 10:00.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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