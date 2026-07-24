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Малый и средний бизнес региона может привлечь до 500 млн рублей по новой госпрограмме

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В 2026 году предприниматели Самарской области из приоритетных отраслей могут получить кредитные средства на сумму от 500 тысяч рублей до 500 млн рублей для пополнения оборотных средств по ставке «ключ плюс 3%».

В 2026 году предприниматели Самарской области из приоритетных отраслей могут получить кредитные средства на сумму от 500 тысяч рублей до 500 млн рублей для пополнения оборотных средств по ставке «ключ плюс 3%».
Новый инструмент льготного кредитования запущен Корпорацией МСП и Банком России на основе механизма Программы стимулирования кредитования субъектов МСП с общим лимитом финансирования 150 млрд рублей.
«Доступное финансирование играет важную роль для предпринимателей – новая мера поддержки открывает значительные возможности для стабилизации и развития бизнеса. Мы призываем заинтересованные компании региона обращаться в центры «Мой бизнес» для консультаций и привлечения льготных средств», — прокомментировал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Программа доступна для предпринимателей из приоритетных отраслей — туризма, производства, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, отдельных креативных индустрий, малым технологическим компаниям, участникам региональных программ по повышению производительности труда.
В рамках программы срок действия льготной ставки — один год. Кредит уже можно получить в банках-участниках программы.
В Самарской области к основным финансовым мерам поддержки субъектов МСП относятся программы Гарантийного фонда Самарской области. Организация предлагает предпринимателям льготные микрозаймы и поручительства. 
Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Подробнее о финансовых продуктах также можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. 
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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