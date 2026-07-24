Иван Бобер продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»

Я нашел ошибку
Главные новости:
24 июля в Самаре запланированы работы по 20 адресам.
 Продолжается покос газонов в Самаре
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 25 июля местами в Самарской области ожидается гроза.
Ночью 25 июля местами в регионе ожидается гроза
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 25 по 29 июля  местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
С 25 по 29 июля  местами в губернии ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита: "Полностью предотвратить процесс старения невозможно, но его можно замедлить, тем самым значительно улучшить качество жизн".
Врачч-гериатр Самарской горбольницы назвала 8 рекомендаций, как помочь замедлить старение мозга
Конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» проходит с 9 июля по 20 сентября. Принять в нем участие могут все жители России.
Запущен конкурс «Улыбка России. Улыбка единства»
Региональный оператор ГТО проводит конкурс «Иду на рекорд»
Региональный оператор ГТО проводит конкурс «Иду на рекорд»
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
-0.08
EUR 89.44
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Иван Бобер продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»

16
За время нахождения в системе «Крыльев» 20-летний полузащитник Иван Бобер провел 6 матчей за основную команду, 26 игр за «Крылья Советов-2» и 38 матчей за молодёжную команду.

За время нахождения в системе «Крыльев» 20-летний полузащитник провел 6 матчей за основную команду, 26 игр за «Крылья Советов-2» и 38 матчей за молодёжную команду, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

В прошлом сезоне Иван Бобер на правах аренды играл за нижнекамский «Нефтехимик» в Первой лиге.

Теперь воспитанник самарского футбола продолжит карьеру в другом клубе Первой Лиги – «Нижнем Новгороде», который выкупил футболиста у «Крыльев».

Тархан Джабраилов, генеральный директор ПФК «Крылья Советов»:

– «Нижний Новгород» сделал нашему клубу предметное и адекватное в финансовом плане предложение о трансфере Ивана Бобра. Мы всесторонне проанализировали это предложение и с учётом всех аспектов, мнения самого футболиста, его приняли.  Игрок согласился на переход и одобрил условия личного контракта.

Решение о трансфере непростое: Иван – воспитанник «Крыльев». Но так часто случается, что пути футболиста и его родного клуба расходятся. В нынешних условиях и обстоятельствах этот трансфер принесёт пользу обеим сторонам: клубу – в финансовом отношении, молодому игроку – возможность получать больше игрового времени, а значит быстрее прогрессировать.

Успехов в дальнейшей карьере, Иван! Уверен, что для тебя двери «Крыльев» будут открыты всегда!

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выездной комплект "Крыльев" вдохновлён образом скафандра космонавта. Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность.
23 июля 2026, 20:15
Новая форма «Крыльев Советов» на сезон 2026/27
Выездной комплект "Крыльев" вдохновлён образом скафандра космонавта. Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым... Общество
693
ПФК "КС" организует дополнительные автомобильные парковки внутри чаши стадиона, на которые можно приобрести абонементы на сезон 2026/2027.
21 июля 2026, 19:53
Клуб организует VIP-парковка внутри чаши стадиона на домашних матчах «Крыльев»
ПФК "КС" организует дополнительные автомобильные парковки внутри чаши стадиона, на которые можно приобрести абонементы на сезон 2026/2027. Спорт
858
По решению руководства клуба проведены изменения в медиаблоке «Крыльев».
20 июля 2026, 22:09
Пресс-атташе клуба "Крылья Советов" Максим Съестнов назначен советником генерального директора
По решению руководства клуба проведены изменения в медиаблоке «Крыльев». Общество
795
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
24 июля 2026  14:03
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
145
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
237
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
746
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
402
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
529
Весь список