Иван Бобер продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»

За время нахождения в системе «Крыльев» 20-летний полузащитник провел 6 матчей за основную команду, 26 игр за «Крылья Советов-2» и 38 матчей за молодёжную команду, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

В прошлом сезоне Иван Бобер на правах аренды играл за нижнекамский «Нефтехимик» в Первой лиге.

Теперь воспитанник самарского футбола продолжит карьеру в другом клубе Первой Лиги – «Нижнем Новгороде», который выкупил футболиста у «Крыльев».

Тархан Джабраилов, генеральный директор ПФК «Крылья Советов»:

– «Нижний Новгород» сделал нашему клубу предметное и адекватное в финансовом плане предложение о трансфере Ивана Бобра. Мы всесторонне проанализировали это предложение и с учётом всех аспектов, мнения самого футболиста, его приняли. Игрок согласился на переход и одобрил условия личного контракта.

Решение о трансфере непростое: Иван – воспитанник «Крыльев». Но так часто случается, что пути футболиста и его родного клуба расходятся. В нынешних условиях и обстоятельствах этот трансфер принесёт пользу обеим сторонам: клубу – в финансовом отношении, молодому игроку – возможность получать больше игрового времени, а значит быстрее прогрессировать.

Успехов в дальнейшей карьере, Иван! Уверен, что для тебя двери «Крыльев» будут открыты всегда!

Фото: пресс-служба ПФК "КС"