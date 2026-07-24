Онкологи Самары рассказали о современных методах борьбы с опухолями головного мозга

Ранняя диагностика является ключевым фактором успешного лечения опухолей головного мозга. Об этом рассказали специалисты в день сохранения здоровья мозга.

Профилактика опухолей головного мозга заключается в ведении здорового образа жизни, отказе от вредных привычек, своевременном лечении заболеваний. Особое внимание следует уделить регулярным профилактическим осмотрам и диспансеризации, которые помогают выявлять заболевания на ранних стадиях.

Если у вас появились головные боли, усиливающиеся по утрам, необъяснимые тошнота и рвота, не связанные с питанием, внезапные нарушения зрения, эпилептические припадки, а также изменения личности, памяти или речи – это повод обратиться к специалисту.

С симптомами, характерными для опухолей мозга, как правило, обращаются к терапевту или неврологу. При подозрении на новообразование пациента направляют на исследования. «Золотой стандарт» в диагностике опухолей головного мозга – магнитно-резонансная томография.

«Противопоказанием для проведения МРТ является наличие кардиостимулятора и металлических имплантов в организме, за исключением титановых. При невозможности проведения МРТ выполняется компьютерная томография», – подчеркнула заведующая отделением компьютерной и магнитно-резонансной томографии Самарского областного онкологического диспансера, к.м.н. Анна Баландина.

Лечение опухолей мозга – это комплексный процесс, требующий работы мультидисциплинарной команды. В Самарском онкодиспансере лечение злокачественных новообразований мозга проводится на базе нейрохирургического отделения, отделений радиотерапии и химиотерапии. Основным методом является максимально возможное хирургическое удаление.

В 2026 году специалисты нейрохирургического отделения выполнили свыше 90 оперативных вмешательств по поводу опухолей головного мозга.

«Мы стремимся выполнить удаление опухоли в полном объеме, при этом сохранив здоровые структуры мозга. В этом нам помогает работа сплоченной команды опытных специалистов, совместная разработка плана вмешательства, а также высокотехнологичное оборудование. В среднем операции по удалению опухолей головного мозга длятся 3-4 часа. После вмешательства материал направляется на гистологическое исследование для определения дальнейшей тактики лечения», – рассказал врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Владимир Сапожников.

Следующий этап - лучевая терапия. Показаниями для нее служат: злокачественность образования, невозможность убрать весь очаг, выраженность неврологических симптомов. Специалисты используют современные методики лучевой терапии, позволяющие доставить дозы облучения к очагу, не повреждая при этом здоровые ткани.

«Перед началом лучевой терапии для пациентов изготавливаются индивидуальные фиксирующие маски, чтобы голова была зафиксирована в правильном положении. После разметки, медицинские физики проводят планирование сеансов и расчет параметров лучевой терапии для обеспечения безопасного проведения процедуры», - отметила заведующая отделением радиотерапии №3 Инна Яковлева.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО