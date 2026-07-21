Зав. кафедрой СамГМУ Олег Фатенков: мигрень легче предупредить, чем лечить

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Снизить риски обострений реально, если сделать свою жизнь максимально предсказуемой.

Жёсткий режим сна

Резкие сдвиги графика даже на 2 часа сбивают циркадные ритмы и запускают каскад реакций.

Ложитесь и вставайте в одно и то же время ежедневно, включая выходные.

Спите не меньше 7–8 часов, но и не пересыпайте — избыток сна тоже провоцирует боль.

Затемняйте спальню, проветривайте её и откажитесь от гаджетов за час до сна (синий свет мешает выработке мелатонина).



Еда как лекарство

Голод — мощнейший триггер, потому что падение сахара в крови расширяет сосуды. Но также опасны продукты, содержащие тирамин и гистамин:

Твёрдые сорта сыра (пармезан, чеддер), красное вино, шампанское, копчёные колбасы, вяленое мясо, квашеная капуста, соевый соус и даже перезревшие бананы.

С осторожностью относитесь к кофеину — небольшая чашка может помочь, а избыток (более 2 в день) — наоборот, вызывает головную боль.

Ешьте дробно: 3 основных приёма + 2 перекуса, не допуская чувства голода. Отдавайте предпочтение сложным углеводам (крупы, овощи) и белку.



Вода — забытый союзник

Обезвоживание всего на 2% снижает объём крови и ухудшает кислородное питание мозга. Это частая причина утренних приступов, если вы не пили всю ночь.

Норма — 30 мл на 1 кг веса, но в жару или при физической нагрузке — больше. Пейте обычную воду, а не сладкие соки или газировку.

Держите бутылку на рабочем столе и делайте глотки каждые 20–30 минут — так вы не пропустите жажду.



Стресс и его коварство

Приступ часто случается не в пик нервного напряжения, а спустя 6–12 часов после него.

Внедрите микро-паузы: дыхание по квадрату (вдох 4 сек — задержка 4 сек — выдох 4 сек — задержка 4 сек) снижает уровень кортизола.

Легкая прогулка на свежем воздухе или медитация по 10 минут в день.



Дополнительные факторы, о которых многие забывают

Погода. Резкие скачки атмосферного давления, смена влажности и магнитные бури — в такие дни быть особенно внимательными к режиму.

Свет и звук. Избегайте мерцающих люминесцентных ламп, яркого солнца без солнцезащитных очков и громкой ритмичной музыки в наушниках — они перегружают сенсорные системы.



Если приступы случаются чаще 2 раз в месяц, длятся более суток или не снимаются обычными обезболивающими - это повод посетить невролога".

Фото: минздрав СО