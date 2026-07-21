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Зав. кафедрой СамГМУ Олег Фатенков: мигрень легче предупредить, чем лечить
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Зав. кафедрой СамГМУ Олег Фатенков: мигрень легче предупредить, чем лечить

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Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по терапии Олег Фатенков:: "Резкие сдвиги графика даже на 2 часа сбивают циркадные ритмы и запускают каскад реакций".

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

"Снизить риски обострений реально, если сделать свою жизнь максимально предсказуемой.
Жёсткий режим сна
Резкие сдвиги графика даже на 2 часа сбивают циркадные ритмы и запускают каскад реакций.
 Ложитесь и вставайте в одно и то же время ежедневно, включая выходные.
 Спите не меньше 7–8 часов, но и не пересыпайте — избыток сна тоже провоцирует боль.
 Затемняйте спальню, проветривайте её и откажитесь от гаджетов за час до сна (синий свет мешает выработке мелатонина).

Еда как лекарство
Голод — мощнейший триггер, потому что падение сахара в крови расширяет сосуды. Но также опасны продукты, содержащие тирамин и гистамин:
 Твёрдые сорта сыра (пармезан, чеддер), красное вино, шампанское, копчёные колбасы, вяленое мясо, квашеная капуста, соевый соус и даже перезревшие бананы.
 С осторожностью относитесь к кофеину — небольшая чашка может помочь, а избыток (более 2 в день) — наоборот, вызывает головную боль.
 Ешьте дробно: 3 основных приёма + 2 перекуса, не допуская чувства голода. Отдавайте предпочтение сложным углеводам (крупы, овощи) и белку.

Вода — забытый союзник
Обезвоживание всего на 2% снижает объём крови и ухудшает кислородное питание мозга. Это частая причина утренних приступов, если вы не пили всю ночь.
 Норма — 30 мл на 1 кг веса, но в жару или при физической нагрузке — больше. Пейте обычную воду, а не сладкие соки или газировку.
 Держите бутылку на рабочем столе и делайте глотки каждые 20–30 минут — так вы не пропустите жажду.

Стресс и его коварство
Приступ часто случается не в пик нервного напряжения, а спустя 6–12 часов после него.
 Внедрите микро-паузы: дыхание по квадрату (вдох 4 сек — задержка 4 сек — выдох 4 сек — задержка 4 сек) снижает уровень кортизола.
 Легкая прогулка на свежем воздухе или медитация по 10 минут в день.

Дополнительные факторы, о которых многие забывают
 Погода. Резкие скачки атмосферного давления, смена влажности и магнитные бури — в такие дни быть особенно внимательными к режиму.
 Свет и звук. Избегайте мерцающих люминесцентных ламп, яркого солнца без солнцезащитных очков и громкой ритмичной музыки в наушниках — они перегружают сенсорные системы.

Если приступы случаются чаще 2 раз в месяц, длятся более суток или не снимаются обычными обезболивающими - это повод посетить невролога".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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