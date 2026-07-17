В Клиниках СамГМУ используют инновационное оборудование для реабилитации опорно-двигательного аппарата

В Центре восстановления здоровья и функциональных возможностей Клиник Самарского государственного медицинского университета https://clinica.samsmu.ru/employees_department/dept35/ используют инновационное физиотерапевтическое оборудование для медицинской реабилитации при различных заболеваниях. Благодаря современным методам пациенты быстро избавляются от боли в спине и суставах.

В Центре используют криотермальную высокоинтенсивную лазерную терапию на аппарате «QMD». Процедуры помогают избавиться от острой или хронической боли в опорно-двигательном аппарате. Эта методика применяется при артритах, артрозах, остеохондрозе, растяжениях, ушибах, травмах, мышечных спазмах, отеках и нарушениях микроциркуляции.

Терапия позволяет обезболивать, снимать мышечный спазм, запускать процессы регенерации, бороться с отеками и снимать воспаление. Лазерный луч проникает вглубь тканей на 6-8 см, воздействуя точно на очаг проблемы. Высокая мощность стимулирует клетки, и улучшение наступает уже после первого сеанса. Лазерная процедура проходит быстро и безболезненно, не требует особенной подготовки. После сеанса пациент может сразу отправиться домой.

Также в Центре применяют МЛС-лазерную терапию. Это эффективный метод для восстановления, снятия боли и реабилитации суставов и спины.

МЛС-лазерная терапия применяется при артритах, остеоартритах, растяжениях, травмах, отеках и воспалениях. МЛС активирует внутренние ресурсы организма, благодаря чему эффект наступает уже после 3-5 процедур: у пациентов быстрее заживают раны, рассасываются гематомы, уходят отек и боль. Два лазера работают синхронно, обеспечивая противовоспалительное, обезболивающее, регенеративное и биостимулирующее действие. МЛС улучшает микроциркуляцию и клеточный метаболизм, стимулируя кровообращение. Это особенно полезно для рассасывания гематом и заживления тканей у пациентов с сосудистыми проблемами, например, при диабете.

«В Центре используются современные методики и персональный подход. Перед началом процедур проводится консультация с врачом, который разрабатывает индивидуальную программу лечения, учитывая особенности каждого пациента. Наша цель — избавить людей от боли, восстановить подвижность и вернуть комфорт в их жизнь», – подчеркнула заведующая Центром восстановления здоровья и функциональных возможностей Клиник СамГМУ Елена Степанова.

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