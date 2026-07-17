Верховный суд запретил указывать в квитанциях ЖКУ долги старше трёх лет

Верховный суд России отказался пересматривать решение, согласно которому в платёжные документы за жилищно-коммунальные услуги нельзя включать задолженность с истекшим сроком исковой давности.

Об этом сообщает информационно-правовой портал «Гарант» со ссылкой на определение суда.

Поводом для разбирательства стал спор регионального фонда капитального ремонта с органом жилищного надзора. Фонд пытался оспорить предписание исключить из квитанций долги по взносам за 2016—2023 годы, однако суды пришли к выводу, что взыскание такой задолженности возможно только в судебном порядке.

Суд считает, что истечение срока исковой давности не прекращает само обязательство, но защищает должника от принудительного взыскания.

При этом срок исковой давности служит обеспечению стабильности гражданского оборота и не позволяет бессрочно предъявлять гражданам требования.