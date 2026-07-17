В историческом центре Самары меняется схема движения транспорта

В историческом центре Самары в пятницу, 17 июля, изменили схемы движения общественного транспорта, маршрут которого пролегает по улице Алексея Толстого – участку в границах улиц Крупской и Комсомольской, в направлении «из города». Временные меры приняты в связи с необходимостью обследования асфальтобетонного покрытия и инженерных коммуникаций, проходящих под дорогой, а также дальнейших ремонтно-восстановительных работ.



При движении «из города» к остановке «Площадь Революции» автобусы маршрутов №№ 5д, 17, 32, 36, 86, 90, 119, 168, 172 и 177 направлены в объезд по улицам Князя Григория Засекина,

Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого. Движение автобусов маршрутов № 24, 37 и 47 осуществляется по улицам Степана Разина, Комсомольской и далее – по своим обычным маршрутам.



В направлении «Остановка общественного транспорта "Посёлок Сухая Самарка" автобусы №№ 32, 36, 86, 119, 172 едут по улицам Степана Разина, Кутякова, Водников и далее – по своим привычным трассам следования.



Перевозки по автобусному маршруту № 61 в оба направления организованы по улицам Степана Разина, Комсомольской, затем – без изменений.



Объезд автобусов маршрута № 11 в оба направления – по улицам Алексея Толстого, Комсомольской.



Также ориентировочно до конца этой недели троллейбусы №№ 6, 16 будут ходить по укороченному маршруту – до площади Революции.