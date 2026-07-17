Сотрудники ПДН Сызранского ЛО провели профилактический рейд совместно с Сызранской транспортной прокуратурой

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями Сызранской транспортной прокуратуры провели профилактическое рейдовое мероприятие в р.п. Кузоватово Ульяновской области.

Цель мероприятия – выявление и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних, а также обеспечение безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

В ходе рейда проверялись травмоопасные участки на 838 км станции Кузоватово. Особое внимание уделялось наличию специальных пешеходных переходов; состоянию и наличию информационных и предупреждающих знаков на объекте железнодорожного транспорта; местам несанкционированных переходов через пути.

По результатам проверки нарушений не выявлено: инфраструктура соответствует требованиям безопасности, необходимые знаки размещены в полном объёме.

В рамках профилактической работы сотрудники полиции и прокуратуры провели беседы с гражданами, напомнили детям и взрослым о правилах безопасного поведения на железной дороге. Родителям ещё раз акцентировали внимание на важности контроля за местонахождением несовершеннолетних и необходимости регулярно разъяснять им риски, связанные с нахождением вблизи железнодорожных путей.

Сызранский ЛО МВД России на транспорте призывает взрослых не оставаться равнодушными: если вы видите, что ребёнок находится у железнодорожных путей без сопровождения или пытается пересечь их в неположенном месте, остановите его и объясните опасность таких действий. Безопасность детей – общая ответственность.

Если вы заметили неисправность инфраструктуры (повреждённые переходы, отсутствующие знаки и т.п.) или стали свидетелем нарушения правил безопасности, сообщите об этом в органы внутренних дел.

Фото: Сызранский ЛО МВД России на транспорте