В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 полугодие 2026 года

В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции УТ МВД России по ПФО, председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Митко, первый заместитель Главы г.о. Сызрань Андрей Советкин, Сызранский транспортный прокурор старший советник юстиции Александр Кудряшов, заместитель начальника МУ МВД России «Сызранское», председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Виктор Крупеня, личный состав линейного отдела.

За отчетный период в Сызранском ЛО зарегистрировано 1046 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. По итогам рассмотрения которых возбуждено 84 уголовных дела, при этом раскрываемость преступлений составила 77,1 %.

Снизилось количество преступлений, связанных с кражами чужого имущества всех форм собственности (на 11,1%), особо тяжких преступлений (на 40%), преступлений в сфере экономики (на 50%), а также преступлений, связанных с незаконным выловом (добычей водных биологических ресурсов) (40%).

Направлено в суд 1 уголовное дело, относящееся к категории нераскрытых преступлений прошлых лет. Выявлено 1 преступление, связанное с преступными посягательствами на перевозимые грузы.

За 6 месяцев 2026 года сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на стационарных объектах и в пассажирских поездах выявлено 16 фактов изъятия наркотических средств. Возбуждено 3 уголовных дела, привлечено к административной ответственности за незаконный оборот наркотиков 14 граждан (ст.6.8 КоАП РФ), за потребление наркотических средств и психотропных веществ (ст.6.9 КоАП РФ) - 18 граждан.

На территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте не зарегистрированы преступления, связанные с экстремистскими и террористическими проявлениями, убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, разбои и грабежи, а также преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении них.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела привлечено к административной ответственности 1367 граждан. Наложено штрафов на сумму 551 тысяча рублей.

Представитель городской администрации Андрей Советкин в своем выступлении отметил: «Анализируя ваши профессиональные показатели деятельности со стороны, от имени Главы города и администрации хочу выразить слова благодарности вам за то, что никаких чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории обслуживания не было допущено в том числе на территории городского округа Сызрань. Протяженность обслуживания Сызранского линейного отдела очень большая: и направления, и речной транспорт, и железнодорожный транспорт. Спасибо за вашу службу, вашу преданность. Всем счастья, здоровья, благополучия, достичь поставленных целей, задач и всего самого доброго».

В завершение мероприятия сотрудникам Сызранского линейного отдела были присвоены очередные звания и вручены ведомственные награды, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте