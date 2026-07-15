В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 полугодие 2026 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов внес в палату парламента законопроект о введении дополнительной выплаты пенсионерам «13-й пенсии» перед Новым годом.
В Госдуму внесен законопроект о выплате  «13-й пенсии» перед Новым годом
Стало известно расписание первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России 2026/27.
«Крылья» стартуют в FONBET Кубке России 4 августа
 Температура воздуха 16 июля в Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.
16 июля в регионе днем возможна гроза, до  +26°С
Региональный этап продлится до 17 августа. Федеральный пройдет с 18 августа по 1 октября.
Образовательные организации региона могут принять участие в конкурсе лучших практик внедрения бережливых технологий в систему образования
В регионе реализуется комплексная система мер поддержки, включающая предоставление участникам специальной военной операции, а также членам их семей возможности получения бесплатного высшего образования.
Участники СВО региона могут получить высшее образование со стопроцентной компенсацией стоимости
В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина появился на свет маленький Святослав. Он стал десятым ребенком в большой и дружной семье Екатерины и Семёна.
Десятый ребенок в семье: специалисты областного Перинатального центра в четвертый раз помогли многодетной семье в рождении малыша
В  апреле 2026 года при выполнении сотрудником одного из предприятий региона ремонтных работ на конвейерном оборудовании, произошло падение последнего с высоты.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого человека при производстве ремонтных работ
12 июля 2026 года в Москве состоялся финал Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» — одного из крупнейших интеллектуальных проектов Российского общества «Знание».
Команда из Самарской области вошла в число сильнейших на финале Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.49
0.87
EUR 88.53
0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 полугодие 2026 года

239
За отчетный период в Сызранском ЛО зарегистрировано 1046 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции УТ МВД России по ПФО, председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Митко, первый заместитель Главы г.о. Сызрань Андрей Советкин, Сызранский транспортный прокурор старший советник юстиции Александр Кудряшов, заместитель начальника МУ МВД России «Сызранское», председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Виктор Крупеня, личный состав линейного отдела.

За отчетный период в Сызранском ЛО зарегистрировано 1046 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. По итогам рассмотрения которых возбуждено 84 уголовных дела, при этом раскрываемость преступлений составила 77,1 %.

Снизилось количество преступлений, связанных с кражами чужого имущества всех форм собственности (на 11,1%), особо тяжких преступлений (на 40%), преступлений в сфере экономики (на 50%), а также преступлений, связанных с незаконным выловом (добычей водных биологических ресурсов) (40%).

Направлено в суд 1 уголовное дело, относящееся к категории нераскрытых преступлений прошлых лет. Выявлено 1 преступление, связанное с преступными посягательствами на перевозимые грузы.

За 6 месяцев 2026 года сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на стационарных объектах и в пассажирских поездах выявлено 16 фактов изъятия наркотических средств. Возбуждено 3 уголовных дела, привлечено к административной ответственности за незаконный оборот наркотиков 14 граждан (ст.6.8 КоАП РФ), за потребление наркотических средств и психотропных веществ (ст.6.9 КоАП РФ) -   18 граждан.

На территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте не зарегистрированы преступления, связанные с экстремистскими и террористическими проявлениями, убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, разбои и грабежи, а также преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении них.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела привлечено к административной ответственности 1367 граждан. Наложено штрафов на сумму 551 тысяча рублей.

Представитель городской администрации Андрей Советкин в своем выступлении отметил: «Анализируя ваши профессиональные показатели деятельности со стороны, от имени Главы города и администрации хочу выразить слова благодарности вам за то, что никаких чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории обслуживания не было допущено в том числе на территории городского округа Сызрань. Протяженность обслуживания Сызранского линейного отдела очень большая: и направления, и речной транспорт, и железнодорожный транспорт. Спасибо за вашу службу, вашу преданность. Всем счастья, здоровья, благополучия, достичь поставленных целей, задач и всего самого доброго».

В завершение мероприятия сотрудникам Сызранского линейного отдела были присвоены очередные звания и вручены ведомственные награды, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото:   пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызранской центральной городской и районной больнице начал работу новый магнитно-резонансный томограф. Аппарат стал вторым по счёту в учреждении — первый работает с 2012 года.
13 июля 2026, 16:50
В Сызранской больнице начал работу второй аппарат МРТ
В Сызранской центральной городской и районной больнице начал работу новый магнитно-резонансный томограф. Аппарат стал вторым по счёту в учреждении — первый... Здравоохранение
912
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности несовершеннолетни
10 июля 2026, 15:39
Транспортные полицейские Сызранского линейного отдела продолжают проведение профилактических мероприятий
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте на постоянной основе проводят рейдовые... Общество
879
В отделении травматологии и ортопедии Сызранской центральной городской и районной больницы начали выполнять высокотехнологичные операции по эндопротезированию коленных суставов.
10 июля 2026, 15:26
Врачи Сызрани освоили новый вид операций
В отделении травматологии и ортопедии Сызранской центральной городской и районной больницы начали выполнять высокотехнологичные операции по... Здравоохранение
1310
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В период с 16 по 19 июля 2026 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
15 июля 2026  14:03
В период с 16 по 19 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
347
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
14 июля 2026  12:35
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
864
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
695
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
1109
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026  12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
3660
Весь список