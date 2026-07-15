Беременность и инфекции, передающиеся половым путем: как защитить себя и будущего ребенка

Об этом рассказывает врач акушер-гинеколог Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина Виолетта Валицкая:



"Беременность — особый период в жизни женщины, когда забота о собственном здоровье напрямую влияет на здоровье малыша. Именно поэтому так важно своевременно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), и при необходимости пройти лечение.



Многие ИППП могут протекать бессимптомно. Женщина может чувствовать себя абсолютно здоровой, при этом инфекция способна негативно повлиять на течение беременности и развитие плода. Некоторые заболевания повышают риск преждевременных родов, внутриутробного инфицирования ребенка, осложнений во время беременности и после родов.



Во время постановки на учет будущая мама обязательно проходит комплекс обследований, который включает анализы на наиболее значимые инфекции. Это позволяет своевременно выявить проблему и начать лечение, если оно необходимо. Современная медицина располагает безопасными методами диагностики и терапии, которые помогают сохранить здоровье матери и ребенка.



Важно помнить, что ответственность за здоровье семьи лежит на обоих партнерах. Если у одного из них выявлена инфекция, обследование и лечение рекомендуется пройти обоим. Только так можно избежать повторного заражения.



Чтобы снизить риск заражения ИППП, важно соблюдать простые правила:

проходить обследование при планировании беременности

иметь доверительные отношения с супругом

не откладывать визит к врачу при появлении любых необычных симптомов.



Не стоит заниматься самолечением или откладывать обращение за медицинской помощью. Чем раньше выявлена инфекция, тем эффективнее лечение и тем выше вероятность благополучного течения беременности".

Фото: минздрав СО