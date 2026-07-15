В Самаре создадут питомник для набережной

Я нашел ошибку
Главные новости:
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов внес в палату парламента законопроект о введении дополнительной выплаты пенсионерам «13-й пенсии» перед Новым годом.
В Госдуму внесен законопроект о выплате  «13-й пенсии» перед Новым годом
Стало известно расписание первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России 2026/27.
«Крылья» стартуют в FONBET Кубке России 4 августа
 Температура воздуха 16 июля в Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.
16 июля в регионе днем возможна гроза, до  +26°С
Региональный этап продлится до 17 августа. Федеральный пройдет с 18 августа по 1 октября.
Образовательные организации региона могут принять участие в конкурсе лучших практик внедрения бережливых технологий в систему образования
В регионе реализуется комплексная система мер поддержки, включающая предоставление участникам специальной военной операции, а также членам их семей возможности получения бесплатного высшего образования.
Участники СВО региона могут получить высшее образование со стопроцентной компенсацией стоимости
В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина появился на свет маленький Святослав. Он стал десятым ребенком в большой и дружной семье Екатерины и Семёна.
Десятый ребенок в семье: специалисты областного Перинатального центра в четвертый раз помогли многодетной семье в рождении малыша
В  апреле 2026 года при выполнении сотрудником одного из предприятий региона ремонтных работ на конвейерном оборудовании, произошло падение последнего с высоты.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого человека при производстве ремонтных работ
12 июля 2026 года в Москве состоялся финал Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» — одного из крупнейших интеллектуальных проектов Российского общества «Знание».
Команда из Самарской области вошла в число сильнейших на финале Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.49
0.87
EUR 88.53
0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре создадут питомник для набережной

239
В Самаре в районе стрелки реки Волги и реки Самары будет создан питомник растений для нужд озеленения городской набережной. На территории порядка 3 гектаров планируется выращивать более 1000 деревьев преимущественно хвойных пород.

В Самаре в районе стрелки реки Волги и реки Самары будет создан питомник растений для нужд озеленения городской набережной. На территории порядка 3 гектаров планируется выращивать более 1000 деревьев преимущественно хвойных пород.

«Питомник закладывается, чтобы в условиях максимально рационального расходования средств обеспечить замену деревьев на набережной — тех, что уже, к сожалению, погибли, и тех, что по разным причинам могут перестать быть украшением этой зоны отдыха. Деревья на набережной массово высаживались в 60-70-е годы прошлого века, и сейчас самое время задуматься и предпринять все необходимые усилия, чтобы наши дети и внуки видели набережную Волги такой же парадной и тенистой», – рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

В настоящее время на территории будущего питомника идет планировка и разбивка местности, подготовка грунта. По мнению специалистов муниципального предприятия «Самарская набережная», высадку саженцев деревьев для доращивания можно будет начать уже в сентябре текущего года.

«Компактный питомник создается конкретно для нужд набережной. Его приоритет — выращивание крупномеров из небольших саженцев и сеянцев. Это разумный экономный подход, так как приобретение молодого дерева высотой два-три и более метров требует больше финансов, чем расходы на его самостоятельное выращивание до такой же высоты в течение нескольких лет. Питомник — это дополнение к существующей системе озеленения Самары. Там же можно будет развернуть выращивание рассады однолетних и многолетних цветущих растений специально для высадки в цветники на набережной», – пояснил директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.

Напомним, в текущем году в Самаре запланировано к высадке до 20 тысяч многолетних декоративных кустарников и деревьев. Общая площадь однолетних цветников в Самаре в этом году превышает 30 тысяч квадратных метров, высажено более 1,5 млн однолетних цветов, также установлено более 1100 вазонов, кашпо, каскадных и вертикальных цветочных конструкций.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стало известно расписание первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России 2026/27.
15 июля 2026, 19:56
«Крылья» стартуют в FONBET Кубке России 4 августа
Стало известно расписание первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России 2026/27. Спорт
131
 Температура воздуха 16 июля в Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.
15 июля 2026, 19:42
16 июля в регионе днем возможна гроза, до  +26°С
 Температура воздуха 16 июля в Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С. Экология
130
Региональный этап продлится до 17 августа. Федеральный пройдет с 18 августа по 1 октября.
15 июля 2026, 19:17
Образовательные организации региона могут принять участие в конкурсе лучших практик внедрения бережливых технологий в систему образования
Региональный этап продлится до 17 августа. Федеральный пройдет с 18 августа по 1 октября. Образование
159

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В период с 16 по 19 июля 2026 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
15 июля 2026  14:03
В период с 16 по 19 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
347
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
14 июля 2026  12:35
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
864
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
695
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
1109
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026  12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
3660
Весь список