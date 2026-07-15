«Самарская сетевая компания» инвестирует в замену 50 км. электрических сетей в Самаре.

В соответствии с утверждённой инвестиционной программой до 2029 года АО «ССК» инвестирует около 25,6 миллиардов рублей в реконструкцию энергетического оборудования и создание возможности для технологического присоединения новых абонентов в Самарской области.

В Самаре в 2026 году АО «ССК» продолжает масштабную работу по обновлению городских электрических сетей. В плане — замена примерно 35 км муниципальных кабельных линий в границах улиц: Алма-Атинская, Пугачёвская, Свободы, Демократическая, Карла Маркса, Черемшанская, Димитрова и Московское шоссе.

Самая старая из заменяемых АО «ССК» в этом году кабельных линий была проложена в районе улиц Фрунзе и Ленинградской ещё в 1926 году. Помимо кабельных сетей, силами АО «ССК» в 2026 году будет модернизировано в Самаре ещё около 15 км воздушных линий электропередачи. Также начаты работы по реконструкции трансформаторной подстанции «Станкозаводская».

АО «Самарская сетевая компания» является добросовестным и ответственным арендатором электросетевого хозяйства городского округа Самара. С начала 2015 года «ССК» уже вложила в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения Самары более 9,5 млрд рублей.

Одним из знаковых объектов инвестиционной программы АО «ССК» в Самаре в этом году является ремонт здания уникальной исторической трансформаторной подстанции в стиле модерн на улице Аксакова. На фасадах подстанции, построенной в 1941 году, уже заменены пришедшие в негодность металлические двери. Ведутся подготовительные штукатурные работы с восстановлением оригинального узора рустовки фасадов.

В ближайшее время АО «Самарская сетевая компания» планирует передать эту подстанцию волонтёрам фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Поскольку энергообъект расположен на улице, названной в честь самарского губернатора Григория Аксакова — сына автора сказки про «Аленький цветочек», подстанцию украсит соответствующий мурал. Автор эскиза — художница Ольга Введенская. Эскиз мурала уже согласован в службе главного архитектора города Самары, сообщает пресс-служба АО «Самарская сетевая компания».