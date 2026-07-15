Команда из Самарской области вошла в число сильнейших на финале Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?»

12 июля 2026 года в Москве состоялся финал Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» — одного из крупнейших интеллектуальных проектов Российского общества «Знание». В столице встретились лучшие команды, прошедшие многоэтапный отбор в течение игрового сезона 2025–2026 годов. Команда «Королёвские особи» из Самарской области заняла 6 место по итогам финальной игры. Турнир реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Финал объединил порядка 300 участников из 20 регионов страны. Финальная игра состояла из 10 игровых раундов по 6 вопросов в каждом, посвященных истории и культуре России, достижениям страны, выдающимся соотечественникам, традициям народов России.

По итогам борьбы были определены абсолютные победители Турнира в направлениях среди студентов и представителей работающей молодежи и 9 призеров также обеих категорий. Награды им вручили трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, руководитель Русского театра на воде, депутат Московской городской Думы Мария Киселева и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Вассерман.

««Финал — это всегда соревнование, но сегодня в этом зале уже нет случайных людей. Каждый из вас прошел серьезный отбор, проделал большую интеллектуальную работу и заслужил право бороться за победу. Именно поэтому сегодня вы уже победители. Желаю вам честной борьбы, яркой игры и удовольствия от каждого вопроса, ведь именно такие испытания объединяют сильнейших», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Команда «Королёвские особи» Самарского университета им. Королева заняла 6 место по итогам финальной игры.

Абсолютным победителем Турнира среди студентов стала команда «ВШЭстером», представляющая Нижегородский филиал НИУ «Высшая школа экономики». В число призеров Турнира также вошли команды «Здесь могла быть ваша реклама», «Энгимоно», «Орден святого Киселя», «Абудефдуфы обыкновенные», «Держава», «Сложный вопрос» и «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

Победителей и призеров Турнира отметили партнеры проекта. АНО «Больше чем путешествие» наградило команды, занявшие первые три места в каждой категории, поездками по России, образовательный холдинг Skillbox предоставил сертификаты на обучение командам-победителям, а всем финалистам доступ к ИИ-урокам английского языка. Кроме того, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) предоставит победителям и призерам среди студенческих команд возможность пройти стажировку в подведомственных организациях. Также партнером мероприятия выступило Федеральное медико-биологическое агентство.

Турнир Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» проводится Российским обществом «Знание» по лицензии правообладателя — ООО «Телекомпания "Игра-ТВ"». Проект направлен на развитие интеллектуального потенциала молодежи, популяризацию командных форматов обучения и создание условий для самореализации школьников, студентов и молодых специалистов. Турнир входит в перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации, рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.

Фото: Российское общество «Знание»