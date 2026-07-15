Образовательные организации региона могут принять участие в конкурсе лучших практик внедрения бережливых технологий в систему образования

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации. Организатор – Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования.



Кто может участвовать?



Государственные и муниципальные детские сады;

Школы;

Учреждения СПО;

Учреждения дополнительного образования.



Команда — до 6 человек: администрация учреждения, педагоги, родители и ученики.



В конкурсе представлены 6 номинаций:



Стандартизация штатного расписания;

Дебюрократизация процессов;

Создание образовательных комплексов;

Централизация/аутсорсинг вспомогательных процессов;

Оптимизация пространств в образовательных организациях;

Реализация образовательных программ в сетевой форме.



Региональный этап продлится до 17 августа. Федеральный пройдет с 18 августа по 1 октября.



Подробнее об участии — на сайте: https://konkurs.ficto.ru/