Образовательные организации региона могут принять участие в конкурсе лучших практик внедрения бережливых технологий в систему образования

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации. Организатор – Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования.
Кто может участвовать?
Государственные и муниципальные детские сады;
Школы;
Учреждения СПО;
Учреждения дополнительного образования.
Команда — до 6 человек: администрация учреждения, педагоги, родители и ученики.
В конкурсе представлены 6 номинаций:
Стандартизация штатного расписания;
Дебюрократизация процессов;
Создание образовательных комплексов;
Централизация/аутсорсинг вспомогательных процессов;
Оптимизация пространств в образовательных организациях;
Реализация образовательных программ в сетевой форме.
Региональный этап продлится до 17 августа. Федеральный пройдет с 18 августа по 1 октября.
Подробнее об участии — на сайте: https://konkurs.ficto.ru/