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Образовательные организации региона могут принять участие в конкурсе лучших практик внедрения бережливых технологий в систему образования

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Региональный этап продлится до 17 августа. Федеральный пройдет с 18 августа по 1 октября.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации. Организатор – Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования.

Кто может участвовать?

 Государственные и муниципальные детские сады;
 Школы;
 Учреждения СПО;
 Учреждения дополнительного образования.

Команда — до 6 человек: администрация учреждения, педагоги, родители и ученики.

В конкурсе представлены 6 номинаций:

 Стандартизация штатного расписания;
 Дебюрократизация процессов;
 Создание образовательных комплексов;
 Централизация/аутсорсинг вспомогательных процессов;
 Оптимизация пространств в образовательных организациях;
 Реализация образовательных программ в сетевой форме.

Региональный этап продлится до 17 августа. Федеральный пройдет с 18 августа по 1 октября.

 Подробнее об участии — на сайте: https://konkurs.ficto.ru/

Теги: Самара

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