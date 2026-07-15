В Госдуму внесен законопроект о выплате  «13-й пенсии» перед Новым годом

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов внес в палату парламента законопроект о введении дополнительной выплаты пенсионерам «13-й пенсии» перед Новым годом. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале системы обеспечения законодательной деятельности, пишут "Известия".

Выплаты предусматриваются для всех получателей страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, размер средств предлагается установить на уровне ежемесячной пенсии гражданина.

Отмечается, что перед новогодними праздниками пенсионеры сталкиваются с большими расходами на подарки и продукты, поэтому им необходима дополнительная государственная поддержка. Свинцов подчеркнул, что выплата должна распространяться как на работающих, так и на неработающих пенсионеров.