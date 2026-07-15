Самарцев предупредили об  электронных письмах от лже-приставов

Регулярно мошенники придумывают новые схемы обмана, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, в том числе и судебными приставами. Так лже-приставы рассылали гражданам на электронные почтовые ящики информацию о наличии задолженности и возможности погасить ее посредством платежного онлайн-сервиса. Переходя на указанный в письме сайт, получатели посланий теряли свои денежные средства.

Чтобы не стать их жертвой мошенников, необходимо следовать нескольким простым правилам:

- доверять информации лишь из надежных сервисов, указанных на официальном сайте ФССП России. С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» (r63.fssp.gov.ru) можно узнать о наличии задолженности и легко ее погасить по указанным реквизитам. Оплатить долг можно также через личный кабинет на Госуслугах;

- при оплате задолженности по исполнительным производствам внимательно проверять реквизиты на официальном сайте ГУФССП России по Самарской области;

- всегда соблюдать правила парольной защиты ( это периодическая смена паролей, многофакторная аутентификация в банковских приложениях, особенно для платежей и денежных переводов);

- при поступлении подозрительных сообщений не переходите по ссылкам, не загружайте неизвестные файлы, не передавайте третьим лицам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполняйте требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.

Вся проверенная информация содержится только на официальных сайтах государственных органов и структур, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: ГУФССП России по Самарской области