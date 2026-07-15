Самарчанка избила  знакомую из-за ревности 

Завершено расследование уголовного дела в отношении самарчанки, обвиняемой в причинении вреда здоровью своей знакомой.

Следователями следственного отдела по Кировскому району города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 2000 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека).

По версии следствия, в дневное время 13 мая текущего года между местной жительницей и обвиняемой, распивавшими спиртные напитки в квартире последней, на почве ревности к молодому человеку возник конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла потерпевшей несколько ударов в область головы, чем причинила последней вред здоровью. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и была госпитализирована в одно из медицинских учреждений города.

В настоящее время сотрудниками следственного управления проведен исчерпывающий комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.