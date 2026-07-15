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Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно замораживать ягоды на зиму.
Диетолог: пошаговая техника заморозки ягод на зиму
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Диетолог: пошаговая техника заморозки ягод на зиму

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Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно замораживать ягоды на зиму.

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно замораживать ягоды на зиму. В беседе с «Радио 1» в среду, 15 июля, она указала на то, что процесс требует профессиональных хитростей, пишут "Известия".

Замораживать ягоды лучше небольшими порциями по 150–200 г. Перед этим их необходимо вымыть, тщательно высушить, разложить в один слой по вакуумным пакетам и удалить воздух. Нужно, чтобы морозильная камера поддерживала режим шоковой заморозки, — такой способ поможет лучше сохранить структуру ягод.

Эксперт отметила, что распространенная ошибка — отправлять в морозилку ягоды прямо из ведра. Она объяснила, что при заморозке в один слой каждая ягода замерзает отдельно, а размораживать их лучше постепенно, заранее переложив из морозилки в холодильник.

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