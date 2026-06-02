Судебные приставы региона передали находящегося в розыске мальчика отцу.

После расставания супругов из Самарской области суд установил, что жить мальчик будет с отцом, а с матерью проводить время согласно установленному графику. Однако женщина, забрав сына на время, решила не отдавать ребенка бывшему мужу. Судебными приставами в рамках исполнительного производства было заведено розыскное дело.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что женщина находится в другом регионе, но в скором времени должна прибыть в Самару. Выяснив номер рейса, сотрудники Службы заранее прибыли в аэропорт. У ленты получения багажа должницу с ребенком встретили судебные приставы и взыскатель.

На вопрос хочет ли ребенок пойти домой с папой, мальчик ответил утвердительно. С родителями судебные приставы провели беседу о последствиях нарушения установленного судом порядка общения, после чего зафиксировали факт передачи ребенка отцу, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

