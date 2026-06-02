«РКС-Самара» призывает оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объёме

«РКС-Самара» информирует, что общий долг жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведения составляет более 1,5 млрд рублей. Одним из эффективных методов взыскания задолженности является отключение канализации в квартирах и жилых домах должников. Это предусмотрено законом.

Так, в июне 2026 года запланировано отключение канализации в 110 самарских квартирах, где живут злостные неплательщики.

Перед тем, как вводить режим отключения услуги, предприятие предупреждает об этом заранее: рассылает уведомления о задолженности, требования об оплате, отправляет СМС-уведомления, информирует о задолженности по телефону. Тем, кто не откликается на предупреждения, приходится сталкиваться с судебными разбирательствами, принудительным взысканием, а также с отключением водоотведения.

Тампонирование канализации – крайняя мера воздействия.

Самарцы, у которых отключили канализацию, не могут пользоваться унитазами и раковинами, так как канализационный выпуск из их квартир перекрыт. Для соседей эта процедура не опасна – перекрывается выпуск из конкретной квартиры, общедомовой стояк остаётся открытым.

«РКС-Самара» призывает всех оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объёме.

Если у клиентов есть трудности с оплатой, компания всегда готова к диалогу, достаточно обратиться в «РКС-Самара». «Мы готовы вместе найти решение. Это может быть реструктуризация задолженности при наличии определённых документов или рассрочка платежей с поэтапной оплатой. Главное – не думать, что долг исчезнет или останется незамеченным», - говорит директор по сбытовой деятельности Елена Боева.  

Обратиться в «РКС-Самара» по вопросам оплаты можно по телефону контактного центра 310-25-40 или через раздел «Центр обслуживания» в личном кабинете на официальном сайте https://lk.roscomsys.ru/login  

Предприятие информирует, что оплатить задолженность в удобном для потребителей формате, в том числе онлайн, можно посредством следующих сервисов:

- На сайте «РКС-Самара» через личный кабинет https://lk.roscomsys.ru/login. Здесь можно не только оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии, но и передать показания, задать любые вопросы, написать заявление или обращение в ресурсоснабжающую компанию.

- ФГУП «Почта России» (через операциониста).

- АО «Газпромбанк» (банкоматы и онлайн).

- ПАО «Почта Банк» (банкоматы, терминалы, онлайн).

- ПАО «БАНК ВТБ» (терминалы, онлайн).

 

Фото:  пресс-служба «РКС-Самара»

 

 

Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды «РКС-Самара» (ИЦКВ) успешно прошёл экспертную оценку на соответствие критериям аккредитации и подтвердил свою компетентность.
01 июня 2026, 15:56
Лаборатория «РКС-Самара» прошла экспертную оценку и подтвердила свою компетентность
Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды «РКС-Самара» (ИЦКВ) успешно прошёл экспертную оценку на соответствие критериям... ЖКХ
677
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
29 мая 2026, 15:34
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня. ЖКХ
831
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
27 мая 2026, 15:08
Более 1,5 млрд рублей задолженность самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла... ЖКХ
1316

Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
2 июня 2026  18:35
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
36
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
520
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
635
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
528
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
845
Весь список