«РКС-Самара» призывает оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объёме

«РКС-Самара» информирует, что общий долг жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведения составляет более 1,5 млрд рублей. Одним из эффективных методов взыскания задолженности является отключение канализации в квартирах и жилых домах должников. Это предусмотрено законом.

Так, в июне 2026 года запланировано отключение канализации в 110 самарских квартирах, где живут злостные неплательщики.

Перед тем, как вводить режим отключения услуги, предприятие предупреждает об этом заранее: рассылает уведомления о задолженности, требования об оплате, отправляет СМС-уведомления, информирует о задолженности по телефону. Тем, кто не откликается на предупреждения, приходится сталкиваться с судебными разбирательствами, принудительным взысканием, а также с отключением водоотведения.

Тампонирование канализации – крайняя мера воздействия.

Самарцы, у которых отключили канализацию, не могут пользоваться унитазами и раковинами, так как канализационный выпуск из их квартир перекрыт. Для соседей эта процедура не опасна – перекрывается выпуск из конкретной квартиры, общедомовой стояк остаётся открытым.

«РКС-Самара» призывает всех оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объёме.

Если у клиентов есть трудности с оплатой, компания всегда готова к диалогу, достаточно обратиться в «РКС-Самара». «Мы готовы вместе найти решение. Это может быть реструктуризация задолженности при наличии определённых документов или рассрочка платежей с поэтапной оплатой. Главное – не думать, что долг исчезнет или останется незамеченным», - говорит директор по сбытовой деятельности Елена Боева.

Обратиться в «РКС-Самара» по вопросам оплаты можно по телефону контактного центра 310-25-40 или через раздел «Центр обслуживания» в личном кабинете на официальном сайте https://lk.roscomsys.ru/login

Предприятие информирует, что оплатить задолженность в удобном для потребителей формате, в том числе онлайн, можно посредством следующих сервисов:

- На сайте «РКС-Самара» через личный кабинет https://lk.roscomsys.ru/login. Здесь можно не только оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии, но и передать показания, задать любые вопросы, написать заявление или обращение в ресурсоснабжающую компанию.

- ФГУП «Почта России» (через операциониста).

- АО «Газпромбанк» (банкоматы и онлайн).

- ПАО «Почта Банк» (банкоматы, терминалы, онлайн).

- ПАО «БАНК ВТБ» (терминалы, онлайн).

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»