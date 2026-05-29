Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в Ро
В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
27 мая в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел рабочую встречу с Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

31 мая
В связи с ремонтными работами на НСП №107 с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня будет отключено ХВС по адресам:

ул. Бакинская, 5-21, 23, 25, 27, 27а;

ул. Грозненская, 6;

ул. Зеленая, 5-23, 25, 8а, 11а, 15а;

ул. Калининградская, 1-52;

ул. Кишиневская, 1-22;

ул. Медицинская, 1-17, 2, 4, 4К, 6а;

ул. Молдавская, 3-17, 12-24;

Пугачевский тракт, 8-16, 26-56, 62-66, 62а;

ул. Рижская, 1-13;

ул. 40 лет Пионерии, 10-23;

пер. Строителей, 1-13;

ул. Стадионная, 4;

пер. Торговый, 3-28, 4а;

ул. Нефтяников, 12, 14а, 23-49, 4-22а;

ул. Фасадная, 22а, 21а, 13а, 19, 2а, 2, 1-28;

пер. Молодежный, 13, 3-22, 19а, 20а.

2 июня
В связи с подключением здания с 10:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: 9-я просека, 5 малая линия, 2Б, 3В; 9-я просека, 5 линия, 3Г, 5А, 5Д, 5Е.

4 июня
В связи с демонтажем врезок с 10:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: Заводское шоссе, 53, 55, 55 к1, 73 к2, 77.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

