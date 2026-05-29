Половина банков из топ-20 снизила ставки по накопительным счетам, средняя доходность упала ниже 14%

Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за май 2026 года снизилась на 0,25 процентного пункта, до 13,97% годовых. Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и\или без дополнительных условий, снизилась на 0,38 процентного пункта, до 8,27%. Об этом свидетельствует индекс накопительных счетов, рассчитываемый Финуслугами.

За месяц доходность накопительных счетов снизилась в 10 банках из топ-20, один из банков ее повысил. Диапазон снижения составил от -0,40 до -1,00 процентного пункта в зависимости от банка, тогда как рост зафиксирован в одном банке на 0,10 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банков на конец мая 2026 года снизилась с 16,50 до 16,00%.

Индекс накопительных счетов Финуслуг был запущен в 2025 году. Индикатор на основе базовых ставок рассчитывается на основе процентных ставок по истечении промопериода, а также без учета дополнительных условий и бонусных программ; индикатор на основе максимальных ставок включает надбавки, если такие условия являются общедоступными и не предполагают ограничений по категории клиента или выполнению.