Россиянам рассказали о графике выплаты детских пособий в июне

Россияне получат детские пособия в июне по обычному графику, несмотря на длинные выходные в честь Дня России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Соцфонда.

По словам сотрудников ведомства, праздничные дни, которые выпали на 12–14 июня, не отразятся на графике выплат семьям с детьми. Основная часть пособий будет зачислена 3 июня. Зачисление ежемесячных пособий из материнского капитала на детей до трех лет запланировано на 5 июня.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих мам и пап будет выдано с 8 июня.