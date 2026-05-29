В День защиты детей самарцы смогут бесплатно посетить городские музеи
В Самаре хотят продать с торгов за 73 млн рублей памятник модерна
В Самаре ввели в эксплуатацию новые системы экстренного оповещения
Вячеслав Федорищев осмотрел новый операционный модуль и озвучил планы по обновлению детской больницы им. Ивановой
МЧС опровергло введение запрета на использование мобильных телефонов на АЗС
В "Единой России" выступили за господдержку самозанятых
Названы самые вредные блюда для завтрака
С 1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка изданий «Финансовая безопасность в цифровой реальности»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
Самарцев ждет третий сезон проекта «Триколор в твоем городе»

Самарцев ждет третий сезон проекта «Триколор в твоем городе»

С мая по октябрь 13 российских городов отпразднуют День города вместе с «Триколор». Компания запускает третий сезон федерального проекта «Триколор в твоем городе». Первыми праздник отметят жители Ярославля 30 мая. В июне оператор поздравит Уфу и Новосибирск, в июле — Калининград и Тюмень, в августе — Омск, Екатеринбург и Казань, в сентябре — Самару, Волгоград, Ставрополь и Смоленск, в октябре — Мурманск. С полным расписанием мероприятий и активностей можно ознакомиться на сайте проекта.

На каждом празднике оператор совместно с телеканалами создаст развлекательную площадку в виде улицы, вдохновленную концепцией города как большого двора, где соседи знают друг друга и проводят время вместе. На площадке «Триколор в твоем городе» гости пройдут увлекательный маршрут по тематическим «домам», выполнят задания и обменяют собранные «монетки» на реальные подарки и сувениры.

Специально к празднику в каждом городе-участнике также запускается онлайн-конкурс «Киноквиз». Жителям регионов предстоит пройти тест на знание фильмов и сериалов, чтобы получить шанс выиграть телевизор от оператора. Итоги будут подводиться непосредственно на городских мероприятиях.

«В этом году мы делаем акцент на живом общении, добрососедстве и совместном досуге. Проект „Триколор в твоем городе“ логично продолжает философию компании: мы не просто доставляем сигнал в дома наших клиентов, но и объединяем их. Концепция „большого двора“ показывает, что технологии призваны не заменять живое общение, а создавать для него площадку. Мы с радостью приезжаем в города, чтобы подарить жителям пространство, где можно встретиться, поиграть и почувствовать себя частью одной большой семьи», — отмечает директор по контенту «Триколор» Арсен Хомутов

Прогулка по тематической улице Триколор включает семь локаций: в кинотеатре можно будет погрузиться в атмосферу любимых фильмов, в доме творчества — создать авторские шедевры своими руками, а в развлекательном центре посетителей будут ждать интерактивные игры и челленджи. Для самых маленьких откроется детская площадка, а любители активного отдыха проверят силу и ловкость на площадке «Триколор Спорт». В выставочном центре гости познакомятся с современными решениями для дома, воспользуются зоной Wi-Fi на базе спутникового сервиса «Триколор Интернет» и выберут фирменный мерч. В магазине можно будет найти приятные сюрпризы для себя и близких.

 

