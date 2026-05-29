В День защиты детей самарцы смогут бесплатно посетить городские музеи
В Самаре хотят продать с торгов за 73 млн рублей памятник модерна
В Самаре ввели в эксплуатацию новые системы экстренного оповещения
Вячеслав Федорищев осмотрел новый операционный модуль и озвучил планы по обновлению детской больницы им. Ивановой
МЧС опровергло введение запрета на использование мобильных телефонов на АЗС
В "Единой России" выступили за господдержку самозанятых
Названы самые вредные блюда для завтрака
С 1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка изданий «Финансовая безопасность в цифровой реальности»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
Жители Самарской области находят работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Площадки регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая проходила в апреле в рамках национального проекта «Кадры», посетили более 14 тысяч жителей Самарской области.

Площадки регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая проходила в апреле в рамках национального проекта «Кадры», посетили более 14 тысяч жителей Самарской области. Один из них - Сергей Терехов. Он был зарегистрирован в Кадровом центре «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский, получил информацию о проведении ярмарки, посетил ее и таким образом нашел свое рабочее место.
Сергей Терехов на ярмарке получил предложение от группы компаний «Волгаэнергопром». Спустя неделю он уже вышел на новое место работы – электромонтером - рабочим по обслуживанию зданий. Так, в 60 лет он сменил профессию, нашел новую работу и открыл следующую главу своей жизни. 
 «Я заинтересовался этой вакансией, потому что люблю работать руками, к тому же меня удивило что здесь, в компании «Волгаэнергопром», проходят занятия волейболом. Я с первого дня начал посещать тренировки, совмещая хобби и новую работу!» - поделился Сергей Терехов.
В региональном этапе принимали участие более 160 компаний, на центральной площадке в ТЦ «Гудок» в Самаре было представлено более 70 работодателей, как крупные предприятия, так и представители малого бизнеса.
«Ярмарка трудоустройства проходит уже четвертый год и помогает соискателям и работодателям найти друг друга, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области, региональный координатор проекта «Моя карьера с Единой Россией» Ольга Фурсова. – На одной площадке можно пообщаться и с разными работодателями, и с представителями Кадровых центров «Работа России», узнать больше об услугах, которые они предоставляют, принять участие в мастер-классах. В регионе выстроена система содействия в трудоустройстве людям разного возраста, обо всех мероприятиях и мерах поддержки можно узнать в территориальных кадровых центрах».
Также дополнительные меры предусмотрены межведомственным планом мероприятий по реализации федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» на территории Самарской области.
Представители предприятий отмечают важность совместной работы с Кадровыми центрами «Работа России».
«Именно вот в такой коллаборации, вместе, мы можем решать основную нашу глобальную проблему - поиск кадров, - подчеркнула директор по персоналу группы компаний «Волгаэнергопром» Ольга Бухтиярова. - При совместной постоянной работе закрываются вакансии, кандидаты узнают о компаниях, поэтому участвовать, например, во Всероссийских ярмарках трудоустройства полезно.  Это не требует вложений от работодателя. Также очень важно, что ярмарка помогает многим найти работу мечты». 
    Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 26 июня. Узнать о возможности участия можно по телефону контакт-центра Кадрового центра «Работа России» Самарской области: 8-800-302-15-44.

 

Фото:   минтруд СО

