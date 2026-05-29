В День защиты детей самарцы смогут бесплатно посетить городские музеи
В Самаре хотят продать с торгов за 73 млн рублей памятник модерна
В Самаре ввели в эксплуатацию новые системы экстренного оповещения
Вячеслав Федорищев осмотрел новый операционный модуль и озвучил планы по обновлению детской больницы им. Ивановой
МЧС опровергло введение запрета на использование мобильных телефонов на АЗС
В "Единой России" выступили за господдержку самозанятых
Названы самые вредные блюда для завтрака
С 1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка изданий «Финансовая безопасность в цифровой реальности»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
1 июня, в Международный день защиты детей, Пятый канал проведёт особую акцию

1 июня, в Международный день защиты детей, Пятый канал проведёт особую акцию, которая способна изменить чью-то жизнь. Она призвана напомнить о самом важном – о праве каждого ребёнка на семью, любовь и заботу.

В этот день в эфире канала будет больше роликов-профайлов воспитанников детских домов, которые верят, что у них будет счастливая семья.

С 2013 года на Пятом выходит проект «День ангела». В центре каждого выпуска – реальные истории мальчиков и девочек, которые мечтают о семье. А команда Пятого делает всё, чтобы мечта исполнилась. За это время программа помогла 474 детям найти родителей и обрести дом. Но есть те, кто всё ещё ждет. Именно их истории прозвучат в эфире 1 июня.

Это тот случай, когда телевидение может не просто познакомить с «ангелом», а по-настоящему изменить его судьбу. Ролики-профайлы невозможно смотреть равнодушно: уже с первых секунд они цепляют за живое, заставляют остановиться и задуматься, а главное, почувствовать искреннее желание помочь.

Каждое видео – это не просто рассказ, а судьба конкретного ребенка: его характер, увлечения, мечты. Кто-то любит рисовать, кто-то – играть в футбол, кто-то мечтает стать врачом или учителем. Но всех их объединяет одно – надежда встретить своих родителей и услышать самое важное: «ты дома».

Пятый канал поддержит акцию в цифровой среде: ролики будут размещены в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях, чтобы как можно больше людей увидели «ангелов» и, возможно, узнали в них своего ребёнка.

Акция станет продолжением многолетней социальной работы канала и ещё раз подчеркнёт значимость проекта «День ангела». Это не просто телевизионная программа, а реальный шанс для детей, оставшихся без попечения родителей, обрести семью.

Пятый канал приглашает зрителей не оставаться равнодушными. Возможно, именно этот день и этот ролик станут началом новой жизни для кого-то из «ангелов».

Потому что достаточно одного взгляда, чтобы понять: этот ребёнок может стать твоим.

 

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
29 мая 2026  19:36
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
