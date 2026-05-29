1 июня, в Международный день защиты детей, Пятый канал проведёт особую акцию, которая способна изменить чью-то жизнь. Она призвана напомнить о самом важном – о праве каждого ребёнка на семью, любовь и заботу.

В этот день в эфире канала будет больше роликов-профайлов воспитанников детских домов, которые верят, что у них будет счастливая семья.

С 2013 года на Пятом выходит проект «День ангела». В центре каждого выпуска – реальные истории мальчиков и девочек, которые мечтают о семье. А команда Пятого делает всё, чтобы мечта исполнилась. За это время программа помогла 474 детям найти родителей и обрести дом. Но есть те, кто всё ещё ждет. Именно их истории прозвучат в эфире 1 июня.

Это тот случай, когда телевидение может не просто познакомить с «ангелом», а по-настоящему изменить его судьбу. Ролики-профайлы невозможно смотреть равнодушно: уже с первых секунд они цепляют за живое, заставляют остановиться и задуматься, а главное, почувствовать искреннее желание помочь.

Каждое видео – это не просто рассказ, а судьба конкретного ребенка: его характер, увлечения, мечты. Кто-то любит рисовать, кто-то – играть в футбол, кто-то мечтает стать врачом или учителем. Но всех их объединяет одно – надежда встретить своих родителей и услышать самое важное: «ты дома».

Пятый канал поддержит акцию в цифровой среде: ролики будут размещены в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях, чтобы как можно больше людей увидели «ангелов» и, возможно, узнали в них своего ребёнка.

Акция станет продолжением многолетней социальной работы канала и ещё раз подчеркнёт значимость проекта «День ангела». Это не просто телевизионная программа, а реальный шанс для детей, оставшихся без попечения родителей, обрести семью.

Пятый канал приглашает зрителей не оставаться равнодушными. Возможно, именно этот день и этот ролик станут началом новой жизни для кого-то из «ангелов».

Потому что достаточно одного взгляда, чтобы понять: этот ребёнок может стать твоим.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала