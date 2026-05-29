В Самаре запустили онлайн-продажу билетов на речные трамвайчики

На сайте «Речной вокзал Самара» заработал сервис онлайн-покупки билетов. Приобрести билетик на другой берег можно из 4 пунктов назначения: собственно речвокзал, Рождествено, поляна им. Фрунзе, пристань Ширяево.

При покупке отображается количество свободных мест, время в пути и цена билета — от 120 рублей.

Доступны 2 тарифа: пассажирский (он же взрослый) и детский. Можно выбрать даже конкретное место, на котором вы хотите сидеть.

Чтобы купить билет, придётся сначала войти на сайт или зарегистрироваться, указав номер мобильного телефона. Также вас попросят придумать пароль.

Билет и чек придут на е-мейл. Сервис доступен здесь.

Проблема с покупкой электронных билетов «заволгу» назревала в Самаре последние несколько лет. Она заключалась в том, что онлайн-продажа через сайт перевозчика отсутствовала. Чтобы уехать в Рождествено или Ширяево, пассажиры вынуждены были обращаться в кассы на речном вокзале.

В выходные дни, летом и при хорошей погоде это приводило к длинным очередям, недовольству пассажиров. Кроме того, был риск не попасть на нужный рейс, пишет 63.ру.