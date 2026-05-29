Самарцы в среднем оставляют «на чай» 320 рублей

Жители региона с начала 2026 года оставили «на чай» более 34 миллионов рублей, а средняя сумма чаевых выросла до 327 рублей.

За 2025 год гости заведений оставили более 110 миллионов рублей чаевых. На этом фоне в сервиса безналичных чаевых Нетмонет запустили во всей области рейтинг щедрости гостей. После авторизации в сервисе пользователь может видеть подробную статистику по своим чаевым — где, когда и сколько он оставил, — а также попадать в рейтинг самых активных посетителей заведений.

— Самым щедрым городом в рейтинге стала Сызрань;

— При этом рекордная сумма чаевых, оставленных за один раз, была отмечена в Самаре (20 000 рублей);

— Общая сумма чаевых в Самаре — более 23 миллионов рублей.