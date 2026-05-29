Ночной пожар в Приволжском районе: горел дом, погибли два человека

Сегодня, 29 мая, в 00:30 в пожарно-спасательный отряд № 45 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Приволжье на улице Мира горит жилой дом.

К месту вызова незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 122 Отряда, который по прибытии установил, что открытым пламенем горит дом на площади 40 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения.

На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы, задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.

Локализация пожара объявлена в 01:34, ликвидация открытого горения зафиксирована в 01:55, ликвидация последствий пожара - 04:20.

К сожалению, при пожаре погибли две женщины.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"