В селе Белозерки горели надворные постройки площадью 80 квадратных метров

29 мая в 2 часа 10 минут в пожарно-спасательную часть № 110 Отряда №41 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Белозерки Красноярского района по улице Садовой произошел пожар. К месту вызова оперативно были направлены дежурные караулы из пожарно-спасательных частей №№110, 151 Отряда № 41 и службы жизнеобеспечения. По прибытии было установлено, что горят надворные постройки площадью 80 квадратных метров, есть угроза распространения огня на жилое строение. На тушение пожара оперативно было подано 3 ствола «Б». Полная ликвидация последствий пожара была объявлена в 3 часа утра. На пожаре работало 10 человек личного состава и 3 единицы специальной техники.

Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»