В Камышлинском районе ночью наши огнеборцы потушили горящий автомобиль

Сегодня, 27 мая, в 03:23 в пожарно-спасательную часть № 120 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение: в селе Камышла на улице Коммуны горит автомобиль.

На место вызова незамедлительно был направлен пожарный расчет 120-й Части в количестве 3 человек личного состава на одной единице пожарной техники. По прибытии было установлено, что горит автомобиль, на тушение подан 1 ствол «Б». Локализация пожара объявлена в 03:29, ликвидация открытого горения - в 03:35. Пострадавших и погибших при пожаре, к счастью нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"