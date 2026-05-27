XXXI Фестиваль средств массовой информации «Пресса - 2026» состоится 30 мая

30 мая в Самаре состоится XXXI Фестиваль средств массовой информации «Пресса - 2026», посвященный Году единства народов России, 175-летию Самарской губернии, 440-летию Самары и 65-летию первого полета человека в космос. По традиции фестиваль будет проходить в Струковском саду и впервые — в официально утвержденный День самарской прессы.

В фестивале примут участие ведущие средства массовой информации Самары и региона: печатные издания, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-издания, а также студенческие и школьные пресс-центры, пресс-службы ведомств и общественных организаций.

Официальное открытие фестиваля прессы – в 12:00. Организатором является областное отделение Союза журналистов России при поддержке администрации города Самары.