Россиянам напомнили о новых семейных выплатах с 1 июня

С 1 июня российские семьи начнут получать новую ежегодную налоговую выплату. Она полагается работающим родителям двоих и более детей, напомнил в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям, отметил эксперт.

«Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на её территории, работать и являться налоговым резидентом нашей страны, — пояснил он. — При этом у него не должно иметься задолженностей по уплате алиментов».

В семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей либо детей в возрасте до 23-х лет, обучающихся на очном отделении. Кроме того, доходы семьи не должны превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в конкретном регионе, а в предшествующем выплате году родители должны были уплатить НДФЛ.

Для оформления выплаты нужно в период с 1 июня до 1 октября обратиться в МФЦ, Соцфонд либо написать заявление на «Госуслугах», отметил Поздняков. Решение о начислении выплаты должно быть принято в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления, заключил специалист.