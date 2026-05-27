28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Самарский производитель керамогранита оптимизирует свою линию упаковки

ООО «Самарское объединение керамики» (С.О.К.) завершило обучение методикам бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Рабочая группа предприятия при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) приступила к этапу диагностики на пилотном участке упаковки керамогранита.

Диагностика включает в себя анализ производственных процессов, выявление потерь и подготовку плана улучшений эталонного участка. Параллельно на заводе уже начали планировать системные изменения на смежных участках. Сотрудников информируют о целях и задачах проекта, чтобы все оставались в едином информационном поле.

Руководство предприятия вступило в проект целенаправленно, увидев в этом потенциал и перспективы роста. «Участие в проекте позволит повысить выработку, снизить издержки и увеличить прибыль без масштабных капитальных вложений. Это очень важно в настоящее время. Также благодаря проекту предприятие видит перспективы дальнейшего развития», — рассказал генеральный директор ООО «С.О.К.» Дмитрий Тулин.

Завод «С.О.К.» — один из лидеров по производству керамогранита в России. Предприятие поставляет продукцию как на отечественный, так и на зарубежный рынки.  Ассортимент завода включает несколько форматов керамогранитной плитки, в том числе утолщённый керамогранит толщиной 2 см, который востребован для наружного применения: дорожек, фасадов, малых архитектурных форм. Каждая партия проходит тщательную проверку в заводской лаборатории, где специалисты контролируют водопоглощение, прочность на изгиб, износостойкость и морозостойкость.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития реального сектора. Внедрение бережливых технологий позволяет участникам проекта достичь конкретных результатов: повысить выработку, сократить время производства и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепит их конкурентоспособность.

 «Федеральный проект «Производительность труда» становится одним из ключевых инструментов модернизации российской промышленности. За семь лет участниками проекта стали 226 компаний. Экономический эффект от внедренных методик проекта по всем предприятиям-участникам превысил 3 млрд рублей», — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Всего с начала 2026 года к федеральному проекту в Самарской области присоединились 8 предприятий. Более 3,5 тысячи сотрудников обучены бережливым технологиям. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее о нем можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото – РЦК Самарской области

 

В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
