Стартовал прием заявок на участие в Международном конкурсе фото- и видеоматериалов по итогам акции «Парад у дома ветерана»

АНО «Мини-парады» при поддержке Российского военно-исторического общества в г. Москве объявил на платформе Конкурсы.РФ
о проведении Международного конкурса «Парад у дома ветерана – в кадре», посвященного сохранению памяти о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и популяризации патриотической акции «Парад
у дома ветерана».
Конкурс объединит фотографии, короткие видеокадры, видеоролики и телевизионные сюжеты, созданные в ходе проведения мини-парадов у домов ветеранов. Главная цель проекта – через силу кадра показать благодарность поколению Победителей, сохранить самые трогательные моменты акции
и привлечь внимание общества к живым героям, рядом с которыми мы живем.
К участию приглашаются профессиональные фотографы и видеографы, любители, школьники, студенты, молодежные и творческие объединения, семейные коллективы, представители образовательных организаций, общественных объединений и все желающие, принявшие участие в акции «Парад у дома ветерана» в 2026 году.
Конкурс проводится по трем номинациям:
«Лучший кадр мини-парада – 2026» – для фотографий, запечатлевших наиболее выразительные моменты поздравления ветеранов;
«Лучший видеокадр мини-парада – 2026» – для коротких видеофрагментов без склейки продолжительностью до 30 секунд;
«Лучший медиаконтент мини-парада – 2026» – для видеороликов, репортажей и телевизионных сюжетов продолжительностью до 5 минут.
Работы будут оцениваться по соответствию теме конкурса, эмоциональной выразительности, техническому качеству, оригинальности авторского взгляда и способности передать атмосферу события.
Прием заявок продлится до 31 июля 2026 года. Народное голосование пройдет до 4 августа 2026 года, работа жюри состоится с 5 по 10 августа 2026 года. Финал и награждение победителей запланированы на 3 сентября
2026 года.
Победители и призеры в каждой номинации получат памятные кубки, дипломы, фирменную сувенирную продукцию АНО «Мини-парады»
и подарочные наборы. Все участники конкурса получат сертификаты.
«Парад у дома ветерана» – это не просто торжественное мероприятие. Это личная благодарность конкретному человеку, живому свидетелю Великой Победы. Через конкурс мы хотим сохранить эти моменты не только в памяти участников, но и в истории страны. Каждый кадр может стать символом уважения, преемственности поколений и настоящей народной благодарности ветеранам», – отметил председатель Совета попечителей и партнеров
АНО «Мини-парады» участник СВО Александр Коротаев.
По итогам конкурса лучшие работы будут использованы
в информационных и просветительских материалах, посвященных акции «Парад у дома ветерана». Организаторы также планируют сформировать памятную галерею лучших кадров 2026 года.
Организатор конкурса:
АНО «Мини-парады»