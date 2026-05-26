Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.

К главе региона обратились жители села Высокое и поселка Овсянка муниципального района Пестравский Александр Черников и Алексей Клюев по вопросу отсутствия качественного водоснабжения.

В селе Высокое проживает 1116 человек – водонапорная башня действует с 1981 года. В посёлке Овсянка проживает 281 человек, водонапорная башня введена в эксплуатацию в 1987 году.

Техническое состояние ствола башен аварийное: наблюдаются коррозия, отслоение металла, разгерметизация сварных швов. Кроме того, особенности холмистого рельефа местности не позволяют обеспечить стабильное качество и необходимый напор воды. Особенно остро проблема проявляется в летний период, когда возрастает водоразбор из-за активного использования приусадебных участков.

«Сергей Викторович, глава Пестравского муниципального района, чётко обозначил проблему, что требуется не ремонт, а полная замена оборудования. Наши текущие финансовые возможности, честно говоря, ограничены. Однако после консультации с Андреем Валентиновичем Мурзовым, депутатом областной Думы, представляющим в том числе ваш район, мы вынесли этот вопрос на обсуждение в региональном отделении партии «Единая Россия». Коллеги нас поддержали. Строительство уже началось, и до 1 августа мы завершим возведение двух водонапорных башен», – прокомментировал Вячеслав Федорищев.

Сергей Богомолов обратился с просьбой увеличить количество окон приёма и выдачи документов в офисе МФЦ Центрального района города Тольятти.

«Обратился в МФЦ, очереди большие, результата нет. Бесконечный поток людей. Несколько раз приезжал, ситуация повторялась», – поделился мужчина.

В общей сложности в МФЦ г.о. Тольятти функционирует 143 окна приёма и выдачи документов. Проведённый анализ показал высокую нагрузку на офисы в Центральном районе, что связано с востребованностью широкого перечня услуг, в том числе длительных по времени оказания и сезонных.

«Это новое отделение МФЦ на б-ре 50 лет Октября, 22, открылось в прошлом году. Мы понимаем, что его нужно дальше расширять и благодаря поддержке региона и муниципалитета, нам удалось заключить муниципальный контракт и планируем до конца года завершить ремонт и дополнительно там открыть еще 18 окон», – доложил глава г.о. Тольятти Илья Сухих.

Также в рамках открытия дополнительных окон МФЦ в Центральном районе планируется выделение помещения для размещения социальных координаторов филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Самарской области. Помещение будет иметь отдельный вход, оборудовано пандусом и организовано с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Размещение социальных координаторов Фонда «Защитники Отечества» на базе центра «Мои документы» позволит обеспечить получение в одном месте максимально возможного количества мер социальной поддержки, государственных и муниципальных услуг для участников СВО и членов их семей.