26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни.
26 мая на 4 километре автодороги Кинель - Богатое произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. Есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.
В Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени».
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.

К главе региона обратились жители села Высокое и поселка Овсянка муниципального района Пестравский Александр Черников и Алексей Клюев по вопросу отсутствия качественного водоснабжения.

В селе Высокое проживает 1116 человек – водонапорная башня действует с 1981 года. В посёлке Овсянка проживает 281 человек, водонапорная башня введена в эксплуатацию в 1987 году.

Техническое состояние ствола башен аварийное: наблюдаются коррозия, отслоение металла, разгерметизация сварных швов. Кроме того, особенности холмистого рельефа местности не позволяют обеспечить стабильное качество и необходимый напор воды. Особенно остро проблема проявляется в летний период, когда возрастает водоразбор из-за активного использования приусадебных участков.

«Сергей Викторович, глава Пестравского муниципального района, чётко обозначил проблему, что требуется не ремонт, а полная замена оборудования. Наши текущие финансовые возможности, честно говоря, ограничены. Однако после консультации с Андреем Валентиновичем Мурзовым, депутатом областной Думы, представляющим в том числе ваш район, мы вынесли этот вопрос на обсуждение в региональном отделении партии «Единая Россия». Коллеги нас поддержали. Строительство уже началось, и до 1 августа мы завершим возведение двух водонапорных башен», – прокомментировал Вячеслав Федорищев.

Сергей Богомолов обратился с просьбой увеличить количество окон приёма и выдачи документов в офисе МФЦ Центрального района города Тольятти.

«Обратился в МФЦ, очереди большие, результата нет. Бесконечный поток людей. Несколько раз приезжал, ситуация повторялась», – поделился мужчина.

В общей сложности в МФЦ г.о. Тольятти функционирует 143 окна приёма и выдачи документов. Проведённый анализ показал высокую нагрузку на офисы в Центральном районе, что связано с востребованностью широкого перечня услуг, в том числе длительных по времени оказания и сезонных.

«Это новое отделение МФЦ на б-ре 50 лет Октября, 22, открылось в прошлом году. Мы понимаем, что его нужно дальше расширять и благодаря поддержке региона и муниципалитета, нам удалось заключить муниципальный контракт и планируем до конца года завершить ремонт и дополнительно там открыть еще 18 окон», – доложил глава г.о. Тольятти Илья Сухих.

Также в рамках открытия дополнительных окон МФЦ в Центральном районе планируется выделение помещения для размещения социальных координаторов филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Самарской области. Помещение будет иметь отдельный вход, оборудовано пандусом и организовано с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Размещение социальных координаторов Фонда «Защитники Отечества» на базе центра «Мои документы» позволит обеспечить получение в одном месте максимально возможного количества мер социальной поддержки, государственных и муниципальных услуг для участников СВО и членов их семей.

 

В понедельник, 25 мая, в рамках рабочей поездки губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в Москву состоялась двусторонняя встреча с Министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым.
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
