Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
27 мая в регионе  дождь, местами гроза, до +18°С
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
В посёлке Журавли Волжского района работает новый ФАП
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
На самарском пляже приводят в порядок спортивную площадку после паводка
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Новая глава медиасферы России: всероссийский проект «ТопБЛОГ» открыл шестой сезон 
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Народную программу «Единой России» предложили инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.34
EUR 85.45
2.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова

196
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова

Временно исполняющей обязанности министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Екатерина Семенова родом из Самарской области. Окончила Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Работала в отделе архитектуры Безенчука и заведующей отделом архитектуры и градостроительства Безенчукского района.

Затем Екатерина Семенова провела в Геленджике. Она работала в городской администрации вместе с Андреем Грачевым. Он был заместителем главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений, она — главным архитектором города-курорта.

Андрей Грачев приехал работать в Самарскую область в начале 2025 года и возглавил новое министерство градостроительной политики. Вслед за ним вернулась в регион и Екатерина Семенова. Она стала первым заместителем министра — главным архитектором Самарской области.

12 мая 2026 года стало известно об отставке Андрея Грачева с поста министра. Ему прочат пост вице-губернатора Челябинской области. Екатерина Семенова же ожидаемо стала врио министра, пишет Волга-Ньюс.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026, 13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
Впервые в этом году помимо городов Самарской области в голосовании участвуют 22 опорных населенных пункта. Благоустройство
180
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026, 11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
 Деловую программу XI форума в сфере туризма и гостеприимства «ТурПритяжение» открыла пленарная сессия, посвященная актуальным вопросам развития... Туризм
256
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026, 11:41
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
В этом году «Туриаду» объединила рекордная по масштабу команда: более 700 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из... Общество
237
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
194
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
195
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
272
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026  11:41
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
254
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2026  10:37
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
313
Весь список