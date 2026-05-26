Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!


Развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса является необходимым условием для обеспечения роста экономики и укрепления социальной сферы Самарской области и всей России.
В нашем регионе благодаря государственной поддержке количество субъектов МСП за 2025 год увеличилось на 3,9% и сегодня составляет более 142 тысячи, самозанятых граждан стало больше почти на 27% и теперь в этом статусе трудится более 375 тысяч человек. Растет число занятых в малом и среднем предпринимательстве - сегодня это 714 тысяч человек, то есть каждый четвертый житель трудоспособного возраста. По показателям развития сферы МСП мы занимаем 9-е место в России и 2-е место в ПФО.


Сложно переоценить вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона - доля МСП в валовом региональном продукте сегодня составляет 28%.
Бизнес-сообщество региона активно участвует в диалоге с властью, предлагает новые инициативы и проекты. Предприниматели быстро адаптируются к внешним изменениям, формируют точки роста и вносят значимый вклад в решение проблем занятости и безработицы.
Мы и в дальнейшем будем создавать все условия для того, чтобы предпринимательство динамично развивалось. Особое внимание сосредоточим на реализации региональной программы «СВОё Дело. Самарская область», призванной воплощать в жизнь бизнес-идеи ветеранов специальной военной операции, боевых действий, их семей.


Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за профессионализм, упорство в достижении целей, ответственность. Выражаю глубокую признательность бизнесменам, оказывающим поддержку героям СВО и их близким. Не сомневаюсь, что наши совместные усилия приблизят победу, станут основой благополучия и процветания всего Самарского края.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов бизнесе и во всех начинаниях!
Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

