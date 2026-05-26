Число россиян, считающих рабочие профессии престижными, выросло до 74%

Рабочие профессии наиболее востребованы на рынке труда. Об этом свидетельствуют данные прогноза кадровой потребности, подготовленного Минтрудом России. Так, в ближайшие семь лет в экономику необходимо вовлечь почти 12 млн человек. 65% этой потребности – это представители рабочих профессий: механики, сварщики, токари, электрики, швеи. В настоящее время в Самарской области из открытых вакансий 60% приходится на рабочие профессии.

На этом фоне особое значение приобретает повышение престижа труда «синих воротничков», особенно в глазах молодежи. Популяризировать востребованные профессии, повысить статус человека труда призван национальный проект «Кадры». И в этом направлении есть результаты. Согласно данным ВЦИОМ за первый квартал 2026 года, 74% россиян считают рабочие профессии престижными. В декабре прошлого года этот показатель составлял 72%.

«В Самарской области ведется комплексная работа по популяризации рабочих профессий, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Она включает профориентационные мероприятия для детей и взрослых, профессиональное обучение и переобучение, организацию профессиональных конкурсов, широкое информирование об имеющихся на предприятиях вакансиях, массовые мероприятия для работодателей и соискателей».

Большую роль в популяризации рабочих профессий играет Всероссийский конкурс «Лучший по профессии», который проводится с 2016 года. В прошлом году он был переформатирован, увеличилось количество номинаций. В 2026 году в Самарской области проходит 7 региональных этапов по номинациям «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Механизатор», «Машинист грузового и пассажирского вида движения», «Инспектор транспортной безопасности», «Сварщик», «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения», «Второй старт» (для ветеранов специальной военной операции). Самая востребованная из этих профессий – сварщик, открыто более 400 вакансий.

Всестороннюю поддержку соискателям и работодателям оказывают кадровые центры «Работа России». Сейчас в стране работает более 1200 центров. В этом году в 14 регионах страны откроется еще 295 кадровых центров.

Карьерные консультанты работают персонально с каждым человеком, выстраивая для него карьерную траекторию. После профориентации соискатель может повысить квалификацию или освоить новую профессию. Карьерный консультант подберет подходящие вакансии, пригласит на мероприятия с работодателями, организует собеседования, а после получения предложения о работе поможет с оформлением и адаптацией в новом коллективе.

Для тех, кто уже вышел на рынок труда, но хочет сменить профессию, действует программа бесплатного переобучения. В перечне – 213 самых востребованных у работодателей профессий, в том числе 27 из них зарезервированы специально для участников СВО. На портале «Работа России» сейчас доступно порядка 5,7 тыс. образовательных программ. На данный момент подано более 84 тыс. заявок, что на треть превышает спрос 2025 года за аналогичный период. В Самарской области доступно 94 образовательные программы, подано 4, 2 тыс. заявок, что в три раза выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Чтобы помочь молодым людям понять предпочтения, увидеть возможности и построить реалистичный путь от школьной парты к работе мечты, во всех регионах работает программа индивидуального карьерного сопровождения молодежи. Главная цель – создание понятного маршрута для школьников старших классов и студентов колледжей или вузов, начиная с профориентации и заканчивая успешным трудоустройством.

Масштаб этой программы хорошо виден на цифрах. Около 5 млн школьников участвуют в разных профориентационных мероприятиях: это специальные тестирования, профтуры, встречи с работодателями. Около 1 млн студентов прошли в кадровых центрах специальную оценку, насколько успешными они будут после получения диплома. И если есть риск не найти работу, специалист кадрового центра поможет его устранить: поможет студенту с практикой, стажировкой, чтобы у него появились необходимые трудовые навыки.

В 2025 году Самарская область стала одним из 11 участников апробации Методических рекомендаций по организации системы профориентации и маршрутизации обучающихся и выпускников. В 2026 году в мероприятиях Кадровых центров «Работа России» Самарской области в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи приняли участие более 60 тыс. учащихся 8-11 классов, что составляет 63,5% от общего числа учеников. Профориентационные или профинформационные мероприятия службы занятости прошли 95% школ. Профтуры посетили порядка 38 тыс. школьников 8-11 классов, что составляет 40% от общего числа учеников 8 по 11 классов в Самарской области. Оценку риска нетрудоустройства прошли почти 26 тыс. студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.