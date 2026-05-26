Каждый шестой покупатель из Самары готов переплачивать до 30% от стоимости квартиры за инфраструктуру для животных

Девелопер Level Group провел исследование среди самарцев, чтобы выяснить, какое значение для владельцев домашних животных имеет pet-friendly инфраструктура и готовы ли потенциальные покупатели платить больше за такие бонусы в жилом комплексе. Как показал опрос, каждый шестой покупатель (16%) готов переплачивать до 30% от стоимости квартиры за инфраструктуру для своих питомцев. Как поделились опрошенные, они воспринимают своих домашних любимцев как полноправных членов семьи, а потому их комфорт для владельцев важнее всего (в 22% случаев). Среди других причин готовности к переплате за pet-friendly инфраструктуру – вопрос безопасности (27%), возможность социализации питомца (14%), удобство для владельцев (21%), экономия времени и нервов (10%). Есть здесь место и прагматизму – опрошенные убеждены, что pet-friendly инфраструктура повышает ликвидность и это хорошая инвестиция в стоимость квартиры в случае ее продажи (28%).

Владельцы кошек и собак также перечислили наиболее необходимую инфраструктуру для своих питомцев: для этой категории покупателей важны pet-friendly общественные места и сервисы в пределах жилого комплекса (44%), оборудованные площадки для выгула (30%), организованный сбор и утилизация продуктов жизнедеятельности домашних животных (20%) и даже “детские сады” для собак (19%).



Среди необходимой инфраструктуры в шаговой доступности опрошенные выделили лапомойки для собак: каждый пятый опрошенный (18%) признался, что эти устройства даже важнее груминг-салонов и зоомагазинов. В проектах Level Group лапомойки также пользуются огромной популярностью. Они расположены в отдельном помещении лобби на первых этажах домов и оборудованы низко расположенным поддоном, краном и душем. Это решение помогает не только обеспечить чистоту в квартире и на общедомовой территории, но и поддерживать здоровье питомцев, ведь вода смывает не только грязь, но и реагенты, а также вредные вещества с кожи и шерсти собак, – комментирует пресс-служба Level Group.