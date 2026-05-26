Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
27 мая в регионе  дождь, местами гроза, до +18°С
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Каждый шестой покупатель из Самары готов переплачивать до 30% от стоимости квартиры за инфраструктуру для животных

Девелопер Level Group провел исследование среди самарцев, чтобы выяснить, какое значение для владельцев домашних животных имеет pet-friendly инфраструктура и готовы ли потенциальные покупатели платить больше за такие бонусы в жилом комплексе. Как показал опрос, каждый шестой покупатель (16%) готов переплачивать до 30% от стоимости квартиры за инфраструктуру для своих питомцев. Как поделились опрошенные, они воспринимают своих домашних любимцев как  полноправных членов семьи, а потому их комфорт для владельцев важнее всего (в 22% случаев). Среди других причин готовности к переплате за pet-friendly инфраструктуру – вопрос безопасности (27%), возможность социализации питомца (14%), удобство для владельцев (21%), экономия времени и нервов (10%). Есть здесь место и прагматизму – опрошенные убеждены, что pet-friendly инфраструктура повышает ликвидность и это хорошая инвестиция в стоимость квартиры в случае ее продажи (28%). 

Владельцы кошек и собак также перечислили наиболее необходимую инфраструктуру для своих питомцев: для этой категории покупателей важны pet-friendly общественные места и сервисы в пределах жилого комплекса (44%), оборудованные площадки для выгула (30%), организованный сбор и утилизация продуктов жизнедеятельности домашних животных (20%) и даже “детские сады” для собак (19%).


Среди необходимой инфраструктуры в шаговой доступности опрошенные выделили лапомойки для собак: каждый пятый опрошенный (18%) признался, что эти устройства даже важнее груминг-салонов и зоомагазинов. В проектах Level Group лапомойки также пользуются огромной популярностью. Они расположены в отдельном помещении лобби на первых этажах домов и оборудованы  низко расположенным поддоном, краном и душем. Это решение помогает не только обеспечить чистоту в квартире и на общедомовой территории, но и поддерживать здоровье питомцев, ведь вода смывает не только грязь, но и реагенты, а также вредные вещества с кожи и шерсти собак, –  комментирует пресс-служба Level Group. 

