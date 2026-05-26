Команды «Пятница 13» и «New people» из Самары стали победителями Суперкубка Детского КВН

В Самаре состоялся Суперкубок Детского КВН Самарской области. Участниками игр стали пять школьных команд, которые ранее стали победителями в своих дивизионах: Тольяттинском («Сидоровы козы», ООЦ центр «Школа», г. Тольятти), Юго-западном («С иголочки», школа № 175, г. Самара), Северо-восточном («То, что нужно», школа № 175, г. Самара), Самарском («New people», школа № 68, г. Самара), а также команда «Пятница 13» (школа № 13, г. Самара), являющаяся вице-чемпионом Самарского дивизиона.

За оказанное содействие в организации 1/3 финала Всероссийской юниор-лиги КВН администрации города Самары и лично главе города Ивану Носкову была вручена благодарность от генерального директора телевизионного творческого объединения «АМИК» Александра Маслякова.

По итогам игры победителями стали команды КВН «Пятница 13» (школа № 13) и «New people» (школа № 68), набравшие одинаковое количество конкурсных баллов. Они представят Самарскую область на Международном фестивале команд КВН, который пройдет в Тульской области с 31 августа по 8 сентября.