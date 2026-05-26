Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
27 мая в регионе  дождь, местами гроза, до +18°С
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
АвтоВАЗ анонсировал вторую модель марки SKM

Линейка марки SKM от АвтоВАЗа вскоре пополнится новой моделью M9. Ее планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти. Премьера модели состоится на выставке коммерческого транспорта Camvex, которая пройдет 26–29 мая в Москве. Об этом говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 26 мая.

Новинка разработана компанией «Промтех», сертифицированным партнером АвтоВАЗа по созданию прототипов и серийному производству легкого коммерческого транспорта и специализированных автомобилей на базе фургонов. Переднеприводный SKM M9 оснащается дизельным двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. в паре с девятиступенчатым «автоматом» или шестиступенчатой механикой. Модель будет представлена в четырех модификациях: семи- и восьмиместный минивэн, девятиместный микроавтобус и фургон.

Минивэн SKM М9 «Бизнес» рассчитан на шесть пассажиров и водителя. Пять пассажирских мест расположены сзади, одно — рядом с водителем. В салоне располагаются передвижной стол и трансформируемые сиденья. На стенде представлен автомобиль черного цвета с шестиступенчатой механикой.

Минивэн «Трансфер» рассчитан на семь пассажиров и водителя и отличается расширенным багажным отделением. В салоне пять сидений расположены по ходу движения, два сиденья — рядом с водителем. На выставку привезли модель серого цвета с автоматической трансмиссией.

Микроавтобус «Комфорт» имеет увеличенные длину и высоту и рассчитан на девять человек. В салоне семь пассажирских мест расположены по ходу движения, одно — рядом с водителем. На выставке будет представлен автомобиль голубого цвета с девятиступенчатым «автоматом». Цельнометаллический фургон SKM M9 имеет полезный грузовой объем 9,6 куб. м, его показали в белом цвете с «автоматом».

Также на стенде «Промтеха» представлены коммерческие Lada Granta: фургон с полезным грузовым объемом 5,5 куб. м, рефрижераторы с объемами 3,5 и 6,7 куб. м.

Ученики школы №43 Тольятти стали участниками профориентационного тура на ПАО «АВТОВАЗ», организованного Кадровым центром «Работа России» г. Тольятти и Ставропольского района в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией».
25 мая 2026, 16:12
Ученики школы №43 Тольятти стали участниками профориентационного тура на ПАО «АВТОВАЗ», организованного Кадровым центром «Работа России» г. Тольятти... Общество
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
25 мая 2026, 14:18
Так, если прежде линия сварки была рассчитана на 22 кузова в час, то теперь ее мощности расширены до 30 кузовов в час. Новости компаний
Сотрудники АО «АвтоВАЗ» с 4 мая ушли в единый корпоративный отпуск
04 мая 2026, 12:11
"АвтоВАЗ" внес изменения в план корпоративных отпусков, перенеся дни единого корпоративного отпуска с 29 по 30 декабря на период с 12 по 13 мая. Новости компаний
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026  11:41
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2026  10:37
