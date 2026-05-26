АвтоВАЗ анонсировал вторую модель марки SKM

Линейка марки SKM от АвтоВАЗа вскоре пополнится новой моделью M9. Ее планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти. Премьера модели состоится на выставке коммерческого транспорта Camvex, которая пройдет 26–29 мая в Москве. Об этом говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 26 мая.

Новинка разработана компанией «Промтех», сертифицированным партнером АвтоВАЗа по созданию прототипов и серийному производству легкого коммерческого транспорта и специализированных автомобилей на базе фургонов. Переднеприводный SKM M9 оснащается дизельным двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. в паре с девятиступенчатым «автоматом» или шестиступенчатой механикой. Модель будет представлена в четырех модификациях: семи- и восьмиместный минивэн, девятиместный микроавтобус и фургон.

Минивэн SKM М9 «Бизнес» рассчитан на шесть пассажиров и водителя. Пять пассажирских мест расположены сзади, одно — рядом с водителем. В салоне располагаются передвижной стол и трансформируемые сиденья. На стенде представлен автомобиль черного цвета с шестиступенчатой механикой.

Минивэн «Трансфер» рассчитан на семь пассажиров и водителя и отличается расширенным багажным отделением. В салоне пять сидений расположены по ходу движения, два сиденья — рядом с водителем. На выставку привезли модель серого цвета с автоматической трансмиссией.

Микроавтобус «Комфорт» имеет увеличенные длину и высоту и рассчитан на девять человек. В салоне семь пассажирских мест расположены по ходу движения, одно — рядом с водителем. На выставке будет представлен автомобиль голубого цвета с девятиступенчатым «автоматом». Цельнометаллический фургон SKM M9 имеет полезный грузовой объем 9,6 куб. м, его показали в белом цвете с «автоматом».

Также на стенде «Промтеха» представлены коммерческие Lada Granta: фургон с полезным грузовым объемом 5,5 куб. м, рефрижераторы с объемами 3,5 и 6,7 куб. м.