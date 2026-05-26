29 мая в 14.00 самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
А вы знали?
- В мире насчитывается более 350 видов попугаев.
- Некоторые из них могут запоминать до 100 слов и фраз.
- Попугаи — долгожители: крупные виды живут до 40 лет и более!
В нашем зоопарке содержится 9 видов попугаев!
На мероприятии вы узнаете о том, какой попугай самый умный, самый крупный, самый крошечный, о способности птиц запоминать слова и имитировать различные звуки, о семейных отношениях и разнообразии окрасов.
В программе так же показательное кормление попугаев и занимательная викторина об этих удивительных птицах.
Если вы собрались завести дома попугая, но не знаете с чего начать, то смело можете задавать свои вопросы сотруднику зоопарка.
ул. Ново-Садовая 146
200-400 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)