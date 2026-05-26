29 мая в 14.00 самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".

А вы знали?

В мире насчитывается более 350 видов попугаев.

Некоторые из них могут запоминать до 100 слов и фраз.

Попугаи — долгожители: крупные виды живут до 40 лет и более!



В нашем зоопарке содержится 9 видов попугаев!

На мероприятии вы узнаете о том, какой попугай самый умный, самый крупный, самый крошечный, о способности птиц запоминать слова и имитировать различные звуки, о семейных отношениях и разнообразии окрасов.

В программе так же показательное кормление попугаев и занимательная викторина об этих удивительных птицах.

Если вы собрались завести дома попугая, но не знаете с чего начать, то смело можете задавать свои вопросы сотруднику зоопарка.

ул. Ново-Садовая 146

200-400 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)