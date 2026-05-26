Новая глава медиасферы России: всероссийский проект «ТопБЛОГ» открыл шестой сезон 

Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны, объединяя авторов, которые создают содержательный контент о жизни России и значимых для общества темах. Участников ждут работа над реальными государственными задачами совместно с федеральными ведомствами, специальные треки с партнерами, блог-туры и крупные медиапроекты федерального уровня. Проект доступен для всех талантливых и увлеченных авторов, готовых развиваться в медиа. Регистрация на сайте топблог.рф

Открытие шестого сезона «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошло в Москве на площадке ВЭБ Центра и объединило участников, блогеров, экспертов и представителей федеральных ведомств, госкорпораций и медиаплатформ – тех, кто формирует общественную повестку и работает с доверием аудитории. Центральным событием стала презентация нового сезона, где через живые выступления, визуальные решения и кейсы участников раскрыли ключевую тему года – «Родной контент».

С запуском нового сезона проекта участников поздравил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков: «За пять прошлых сезонов через «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошло 300 тысяч авторов. Это миллионы публикаций и миллиардный медиаохват, а самое главное – люди, которые умеют выстраивать доверие с аудиторией и говорить с ней на одном языке. Сейчас «ТопБЛОГ» – не просто проект, а масштабное медиасообщество. Оно помогает формировать позитивные смыслы, противодействовать фейкам, создавать культуру достоверного контента и популяризировать русскую идентичность. Желаю участникам успеха! Помните, что именно вы – новые голоса России, представители великой, многонациональной страны и будущие медиалидеры. Давайте продолжим масштабировать «ТопБЛОГ», чтобы родной контент звучал по всей стране!».

В 2026 году «ТопБЛОГ» сохраняет главное: это пространство роста для авторов с разным опытом – от тех, кто только делает первые шаги в медиа, до тех, кто уже выстраивает собственные проекты и работает с аудиторией. Каждый участник получает свою траекторию развития – от базовых навыков до системной работы с контентом и повесткой. Проект формирует новое поколение авторов, которые не просто создают контент, а профессионально работают с аудиторией и медиаповесткой.

«ТопБЛОГ» – это пространство, где развиваются авторы, осознанно работающие со словом и аудиторией. Миссия проекта – сделать так, чтобы социально значимый контент был востребован и становился ориентиром для миллионов людей. Истории участников о стране, наших достижениях и людях выходят далеко за пределы России – их смотрят, читают, на них ориентируются. Такой результат достигается через системную работу: в «ТопБЛОГ» авторы учатся выстраивать коммуникацию с аудиторией, усиливать свои проекты и развиваться в профессиональной среде единомышленников. Уверен, новый сезон откроет для нас имена, которые докажут: Россия – страна безграничных возможностей». – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Одним из ключевых направлений шестого сезона станет образовательный трек «Медиакампус». Это практико-ориентированная программа, формирующая базу компетенций для роста в медиасреде – от создания контента до развития личного бренда и расширения аудитории. Она включает пять модулей и раскроет следующие темы: работу с контентом и алгоритмами, развитие личного бренда, инструменты роста аудитории, стратегии продвижения, а также форматы взаимодействия с государством и бизнесом. Каждый модуль реализуется при участии ведущих образовательных организаций, медиаплатформ, индустриальных партнеров и институтов развития. Партнером первого образовательного модуля, регистрация на который уже открыта, выступает Фонд «Сколково».

Обучение в «Медиакампусе» проходит в онлайн формате: видеоуроки, практические задания и обратная связь от экспертов. Конкурсный этап трека стартует в конце августа: участники представят собственные медиапродукты, разработанные на основе полученных знаний, и смогут побороться за выход в финал. Доступ к этапу получат авторы, освоившие не менее 60% образовательной программы и успешно прошедшие итоговое тестирование. Регистрация на образовательную программу продлится до конца 2026 года.

Стратегический трек «Министерство контента» – первая в России программа, направленная на системное взаимодействие блогерского сообщества и государственных структур. Он объединяет авторов и федеральные ведомства для работы над социально значимым контентом и задает новый стандарт коммуникации в цифровой среде.

Программа реализуется в партнерстве с Мастерской управления «Сенеж» и федеральными министерствами Российской Федерации, среди которых Министерство здравоохранения РФ, Министерство спорта РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство экономического развития РФ и Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство просвещения РФ.

Подача заявок на участие в треке пройдет с 16 апреля по 9 июня. 1 000 сильнейших участников получат возможность пройти программу дополнительного профессионального образования от Мастерской управления «Сенеж», после чего их ждет финальный отбор в командный этап. По итогам отбора 180 блогеров будут работать совместно с федеральными министерствами, создавая медиапроекты на основе реальных государственных задач. Участники разработают медиапроекты в ключевых сферах – от здравоохранения и образования до промышленности, сельского хозяйства и туризма и представят их представителям федеральных ведомств на финале трека.

Отраслевой трек «Медиареактор», реализуемый совместно с Госкорпорацией «Росатом», направлен на подготовку медиалидеров, которые будут создавать и развивать контент о российской атомной отрасли – от науки и технологий до карьерных возможностей и жизни профессиональных объединений. На старте трек освоят представители атомных сообществ: юниоры, студенты и молодежь Росатома, а осенью программа откроется для всех желающих.

Финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет в октябре в Мастерской управления «Сенеж», где будут определены победители 2026 года. Принять участие в новом сезоне «ТопБЛОГ» можно с блогом в социальных сетях, разрешенных на территории Российской Федерации. Заявки принимаются на официальном сайте: топблог.рф. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Информационная справка

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Платформа работает уже 7 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов – от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.

В рамках деятельности Президентской платформы «Россия – страна возможностей» создана – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».

На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.

Офисы платформы «Россия – страна возможностей» работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

