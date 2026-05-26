На самарском пляже приводят в порядок спортивную площадку после паводка

В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской. Она считается одной из самых больших в городе, ее площадь составляет 2 тысячи квадратных метров. Первые любители здорового образа жизни уже начали заниматься здесь спортом.



В спортивной зоне в районе первой очереди набережной находятся три спортивные площадки для занятий футболом, баскетболом и волейболом, территория для занятий йогой на свежем воздухе, зона бокса, воркаут-площадка, а также тренажеры, столы для настольного тенниса и шезлонги для отдыха.



С городских пляжей после паводка уже вывезли более 945 тонн мусора. Всего в порядок приведут 162 тысячи квадратных метров территории, после чего завезут порядка 29,5 тысяч тонн песка и приступят к установке пляжного оборудования в количестве более 1,4 тысяч единиц — это новые душевые и кабинки для переодевания, теневые навесы, детское оснащение, настилы и др.

