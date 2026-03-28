С 29 марта теплоходы «ОМ» начнут работу на маршруте «Самара – Рождествено»

Открытие навигации стало возможным после плановой подготовки акватории. 26-28 марта буксир-ледокол «Портовый-13» выполнил вскрытие ледового покрова в Рождественской воложке, сообщает пресс-служба минтранса СО.



В ближайшее время рейсы будут выполняться в сопровождении ледокола по расписанию:



Отправление от речного вокзала Самары — в 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 19:00



Из села Рождествено — в 07:30, 09:30, 11:30, 13:15, 15:00, 16:45 и 18:15



Заход на остров Проран будет осуществляться в 10:40 и 16:10.



Зимой и в межнавигационный период транспортную доступность села обеспечивали суда на воздушной подушке. С началом навигации они завершают работу на маршруте.



Актуальная информация об изменениях работе речного транспорта оперативно публикуется на официальных ресурсах ведомства.

