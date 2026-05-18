Отчет о работе органов исполнительной власти в 2025 году утвержден на заседании облправительства 

В пятницу, 15 мая 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарского региона под председательством первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова. Был рассмотрен ряд социально значимых вопросов.

Члены регионального кабмина утвердили отчет о результатах деятельности Правительства Самарской области за 2025 год. «Документ включает информацию об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития региона, наиболее значимые итоги работы регионального правительства по ключевым сферам деятельности. В отчете представлены сведения о развитии промышленности и агропромышленного комплекса, инновациях и инвестициях», – доложил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Подробно в отчете освещены вопросы социального блока, в том числе о поддержке семей с детьми, граждан старшего поколения, участников СВО и членов их семей, реализации национальных проектов. Также документ содержит информацию о развитии отраслей здравоохранения, образования, культуры и спорта, туризма, инфраструктурного комплекса. Более подробно отчет будет представлен на заседании Самарской Губернской Думы.

На заседании Правительства Самарской области одобрен проект постановления Правительства, согласно которому организация отдыха и оздоровления будет осуществляться, в том числе, на объектах концессионных соглашений. «Между Правительством Самарской области и ЗАО ДОЛ санаторного типа «Энергетик» заключено концессионное соглашение о реконструкции, строительстве и эксплуатации имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Черноморец», расположенного в городе-курорте Анапа. Организация предоставляет 600 путевок для детей, проживающих на территории Самарской области», – пояснила заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова. Планируется, что отдыхом будут охвачены в том числе дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети участников СВО.

Ремонтные работы в лагере завершат до середины июня, первый заезд планируется в конце первого летнего месяца. «После завершения реконструкции необходимо съездить в лагерь и на месте посмотреть условия, в которых будут отдыхать наши дети. Чтобы мы были уверены, что там всё хорошо», – поручил Виталий Шабалатов.

Заместитель председателя Правительства Самарской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов доложил о разработке долгосрочных планов социально-экономического развития сельских агломераций в Самарской области.

«Минсельхозом для софинансирования на 2026 год и плановый период 2027–2028 годы в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» отобраны долгосрочные планы развития опорных населенных пунктов с. Большая Глушица и с. Большая Черниговка», – сообщил он.

Как результат, в 2026 году будут приобретены автобусы для развития массового спорта в муниципальных районах Большеглушицкий и Большечерниговский, осуществлен ремонт водопровода и тепловых сетей в с. Большая Глушица. Кроме того, будут закуплены автомобили для учреждений ветеринарии, а также отремонтировано здание ветстанции в с. Большая Черниговка. Общий объем расходов на 2026 год запланирован в объеме 130,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 109,7 млн рублей.

На период 2027 – 2028 годов запланированы капитальный ремонт здания спортивной школы в с. Большая Глушица (окончание работ в 2027 году) и строительство универсального спортивного зала с котельной в с. Большая Черниговка (окончание работ в 2028 году).

В 2026 году в целях привлечения финансирования из федерального бюджета министерством направлена заявочная документация по долгосрочным планам развития в опорных населенных пунктах пгт. Безенчук и и с. Георгиевка. В 2027 году планируется осуществить капитальный ремонт здания ветстанции в пгт. Безенчук, а в 2028 году провести на ней модернизацию диагностической базы оборудования. Также в 2027 году планируется осуществить строительство водовода в с. Георгиевка и начать строительство очистных сооружений мощностью 250 м3/сутки с канализационной сетью (ввод в 2028 году).

«Работа по формированию заявочной документации для ее дальнейшего направления на отбор в Минсельхоз России в 2027 году и далее будет продолжена», – заключил Алексей Попов.

