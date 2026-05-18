С 20 по 24 мая кинотеатра под открытым небом "Филин" ждет зрителей.
Кинотеатра под открытым небом "Филин": афиша на эту неделю
С 27 по 30 мая Самарская областная научная библиотека открывает двери для всех, кто неравнодушен к живому слову, приглашая на межрегиональный книжный фестиваль.
СОУНБ приглашает на межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: игра в классики»
В пятницу, 15 мая 2026 года на заседании правительства Самарского региона был рассмотрен ряд социально значимых вопросов.
Отчет о работе органов исполнительной власти в 2025 году утвержден на заседании облправительства 
В понедельник, 18 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Октябрьск, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.
Вячеслав Федорищев поручил оперативно восстановить движение автобусов на Мехзаводе в Самаре
В понедельник, 18 мая, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, подвели итоги отопительного сезона 2025-2026 гг. и обсудили подготовительные мероприятия на будущее.
Вячеслав Федорищев поставил задачи по подготовке к новому отопительному сезону
18 мая в Самаре проходят мероприятия, посвященные Дню Самарского знамени — в этом году исторической реликвии исполняется 150 лет.
Молебен в честь Самарского знамени состоялся в Иверском женском монастыре
28 мая и 4 июня в КРЦ «Звезда» состоятся игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара». Участниками игр станут команды со всех уголков России, а также из Республики Беларусь, они будут сражаться за выход в полуфинал.
Игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара» начнутся 28 мая
В Самарской области подвели итоги второго сезона комплексной региональной программы «СВОе Дело», направленной на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, планирующих открыть или развивать собственное дело.
Новые возможности для героев: в Самарской области вручили сертификаты выпускникам программы «СВОе Дело»
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
Вячеслав Федорищев поручил оперативно восстановить движение автобусов на Мехзаводе в Самаре

В понедельник, 18 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Октябрьск, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.

Один из вопросов к главе региона поступил от жительницы Самары: «После сильного урагана в конце апреля повалило много деревьев на кладбище Мехзавода. Сломаны надгробия, ограды, заборы. Пожалуйста, окажите, содействие в ликвидации последствий урагана, чтобы убрали поваленные деревья с могил. Тогда родственники восстановят надгробия и ограды», – написала женщина.

Губернатор поручил главе г.о. Самара Ивану Носкову и главам других муниципальных образований решить проблему поваленных на местах захоронений деревьев на этой неделе.

Жители г. Октябрьск написали губернатору в мессенджер МАКС о проблемах в работе управляющей компании «Символ». Вячеслав Федорищев поручил врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Георгию Степаняну после оперативного совещания вместе с главой Октябрьска доехать до дома, который обслуживает УК, пообщаться с людьми, поговорить с директором управляющей компании и разобраться лично в ситуации.

С проблемой доступности общественного транспорта обратились жители поселка Мехзавод. По их словам, более двух недель назад дорожные службы закрыли проезд для общественного транспорта на дороге-дублере Московского шоссе.

И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин сообщил: «Работы по гарантийному восстановлению покрытия после устранения протечки на коммунальных сетях водоснабжения будут выполнены собственником «Самарские коммунальные системы» до 25 мая и движение автобусов будет восстановлено».

Губернатор поручил ускорить работы, подчеркнув важность комфорта жителей.

Также обращения поступают от жильцов дома ветеранов по улице 50- летия Октября в г. Сызрань. Они сообщают, что лифты в доме не работают, крыша течет, уборка не производится, общедомовой счетчик на отопление вышел из строя, а управляющая компания лишена лицензии с октября прошлого года, работы по содержанию дома не производит, но продолжает присылать квитанции с огромными суммами.

«Мы сейчас отработаем по управляющей компании. Компания, которая находится на сегодняшний день в реестре, она пока временно, а далее уже на постоянной основе будет осуществлять управление», – доложил глава г.о. Сызрань Сергей Володченков. Также дополнил ответ врио руководителя государственной жилищной инспекции региона: «Будем назначать временную управляющую компанию, поэтому данную работу до конца июня мы проведем».

О проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях, доложила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Так, жители поселка Красные Дубки Сергиевского района просят обратить внимание на состояние систем водоснабжения. Идет постоянная утечка, а глубинный насос очень часто выходит из строя, что приводит к перебоям с водоснабжением и дополнительным тратам.

Самарцы просят отремонтировать плиточное покрытие на спуске на набережную. Это один из самых востребованных туристических маршрутов. Также самарцы сообщают, что на бывшем рынке «Шапито» торговцы перегораживают палатками дорогу и устраивают передвижные склады.

Жители Похвистнево сообщают о пожароопасной ситуации на местном кладбище в связи с большим скоплением сухой растительности. Из Чапаевска также обратились с просьбой навести порядок на местном кладбище.

«Прошу обратить внимание глав муниципальных образований на представленную информацию и на все сообщения в системе ЦУР реагировать оперативно», – обратился Вячеслав Федорищев к членам Правительства.

Также на оперативном совещании были озвучены решенные вопросы людей. Так, в Самаре отремонтирован проезд через трамвайные пути на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии.

Полностью восстановлено благоустройство и запущено движение транспорта на проспекте Юных Пионеров – уложили асфальт, восстановили тротуар, выровняли колодцы и обустроили бордюр. А в микрорайоне Крутые Ключи начаты работы по ремонту квартальных проездов на ул. Бориса Якушева.

В сквере на ул. Авроры восстановлено плиточное покрытие – скверу вернули первоначальный вид.

В селе Богатое ликвидирована несанкционированная свалка. Также оборудована площадка для складирования крупногабаритных отходов. В Волжском районе в п. Петра Дубрава организован ремонт дороги на ул. Климова.

 

