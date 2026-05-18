Игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара» начнутся 28 мая

28 мая и 4 июня в КРЦ «Звезда» состоятся игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара». Участниками игр станут команды со всех уголков России, а также из Республики Беларусь, они будут сражаться за выход в полуфинал.



28 мая сыграют команды «8-900» (г. Ростов-на-Дону), «Не москвичи» (г. Пушкино), «На диване» (г. Тула), «Сборная Самары» (г. Самара), «Факультеты СамГТУ» (г. Самара), «На крыло» (г. Сызрань).



4 июня на сцену выйдут «Второе дыхание» (г. Самара), «Диафильмы» (г. Пенза), «Неизвестные» (г. Москва), «О» (г. Оренбург), «Шишка» (г. Тольятти), «Соня Эриксон» (г. Минск).



Отметим, что игры Центральной лиги «Самара» Международного Союза КВН проходят при поддержке администрации города Самары, игры движения «Самарский КВН» — при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области.





